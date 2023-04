“Me encantaría, pero...”: Julián Elfenbein aclaró dudas sobre Mane Swett en The Voice

La participante de The Voice Chile, Tayra Hucke Cisternas, puso en aprietos al animador de CHV Julián Elfenbein, tras preguntarle directamente por sus intenciones de casarse con la actriz Mane Swett, con quien se especuló que tuvieron un secreto romance, pero que había llegado a su fin hace unas semanas atrás.

Todo partió cuando el rostro de “Pasapalabra” le preguntó a qué se dedica, a lo cual ella respondió que divide su tiempo entre la música y la realización de fiestas de matrimonio.

“Yo me dedico 70% a la música y el otro 30% oficio bodas, caso gente. Son matrimonios simbólicos o alternativos, son 6 ceremonias diferentes que hacemos”, explicó la concursante del programa de talentos vocales.

Julián responde sobre Mane Swett

Acto seguido, le lanzó la artillería a quemarropa, dejando a Julián tragando saliva ante la pregunta directa al hueso.

“¿Te gustaría casarte en algún momento?”, preguntó Tayra.

“De nuevo, digamos… si clasificas y sigues en el programa, ¿me podrías regalar una ceremonia si es que tuviese a alguien para casarme de nuevo?”, respondió Elfenbein, pensando que la conversación quedaría ahí, pero la joven quiso ir más allá.

Julián Elfenbein, The Voice

“¿Con la Mane Swett? ¿O no?. Hagamos algo, si paso y llego al backstage, me dices si es ella”, agregó la artista, quien incomodó a Julián con su intervención.

“No, si estoy solo”, confesó el animador, aunque la curiosidad fue más fuerte y preguntó qué tipo de ceremonia le haría. Quizás, en caso que el amor le diera otra oportunidad.

“Yo creo que la del vino, tiene que ver con varias cosas”, le dijo la cantante.

“Me ha tirado puros palos la Tayra”, bromeó Julián antes de continuar con la conversación.

Pero, posteriormente en el backstage fue el propio animador que retomó el tema, aunque aseguró que está solo.

“Con el Julián nosotros tenemos un compromiso, a propósito de las bodas las cuales yo oficio, yo le propuse oficiar su boda siempre cuando...”

“Tuviése a alguien...pero como eso no ha ocurrido”, se adelantó el animador.

“Pero quién es esa persona”, le insistió Tayra para que dijera por fin, lo que todos quieren escuchar: su relación con Mane Swett.

“No, no hay. Me encantaría, pero no hay”, cerró Julián, confirmado que si alguna vez hubo romance con la actriz, esa teleserie terminó.