“No supe ni lo que le hablé”: El inolvidable encuentro de Titi García-Huidobro con Luis Miguel

Titi García-Huidobro reveló detalles inéditos de su cena con el famoso cantante Luis Miguel en el año 1990, tras el Festival de Viña del Mar, durante una entrevista en el programa de TV+ llamado Milf.

García-Huidobro, quien en ese entonces era una ferviente admiradora del artista, contó cómo se dio este encuentro con Luis Miguel. “Se acerca el manager y me dice, ‘oye, te gustaría comer con Luis Miguel después del...’, y yo así, como ‘mentira’. O sea, me puedo llegar a morir. ‘¡Obvio que sí!’, le dije”, relató la locutora.

Sin embargo, la panelista de Sígueme y te Sigo enfrentó un obstáculo, ya que la encargada del concurso de belleza Miss 17, en el que participaba en ese momento, no le permitió quedarse a cenar con el cantante. “Él se presentaba en Viña 90. Y voy donde la encargada del Miss 17, que ella nos había llevado de Santiago a Viña, y le digo ‘me tengo que quedar, porque Luis Miguel quiere comer conmigo. O sea, por favor Carmencita déjame’”, explicó García-Huidobro.

“Me mira y me dice, ‘tú estás loca. Tienes 17 años y eres menor de edad, tú te devuelves a Santiago conmigo’ (…) No teníamos teléfono en ese tiempo. En el departamento donde vivíamos llegué a Santiago y le digo, ‘mamá, me tengo que devolver hoy’. Y me dice, ‘obvio, vámonos’”, comentó.

[ LEE TAMBIÉN: Daniel Fuenzalida preocupó a seguidores al subir foto en servicio de urgencias: Acudió tras fuerte dolor ]

A pesar de los contratiempos, finalmente logró quedarse a cenar con Luis Miguel, aunque no fue como lo había imaginado. “Estaba tan nerviosa, chiquillas, que no supe ni lo que le hablé. O sea, de verdad fue así... Si hay alguien perna en el mundo, fui yo en ese momento”, confesó la locutora.

Aunque su mamá se quedó esperándola afuera durante toda la noche, García-Huidobro no pudo evitar sentirse nerviosa y preocupada sobre cómo reaccionaría si el cantante la invitaba a su habitación. Sin embargo, al final de la noche, Luis Miguel no le hizo ninguna propuesta indecorosa. “Finalmente, no me dijo nada. Yo creo que me encontró muy perna, muy niña”, concluyó la locutora en su relato sobre esa inolvidable experiencia.

Revisa el momento aquí: