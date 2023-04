Paty Maldonado cuenta que de joven repelió un asalto con una daga en pleno Santiago Centro

Paty Maldonado y Cata Pulido reflexionaron sobre la actual situación del país con la delincuencia que atraviesa en una nueva edición, estrenada se lunes, del programa “Las Indomables”, tal como se aprecia en el video de YouTube.

En este capítulo, a propósito del tema, la animadora reveló una anécdota de cuando tenía alrededor de 21 años y se defendió de un asalto en las calles de Santiago. De acuerdo con lo relatado por Maldonado, el hecho habría sucedido cuando paseaba con su hermana, momento en que se percata que una mujer intenta hurgar en su cartera.

Al instante, aprovechó un regalo que la habían obsequiado sus padres: un lápiz que se convertía en daga.

“Yo la llevaba a comprar a un pasaje que estaba en el centro, en el que había ropa y tiendas. Estoy parada en la vitrina y veo por el vidrio que hay una fulana que me está tratando de abrir la cartera. Yo me hice la hue... metí la mano a la cartera, la tipa se hizo la loca”, inició la narración.

Mostró su cara más oscura

Tras portar su arma, contó que esperó a que la mujer se acercara nuevamente para defenderse con la daga. “Se vuelve a acercar, yo ya había sacado la daga, me la metí al bolsillo”, añadió la opinóloga.

“Saco la daga y fíjate que yo no tuve miedo de sacar la daga, era una cabra, tenía como 21 años, no tenía más. ¿Qué te pasa conch...? ¿Creí que la plata me la gano con la ra...?”, relató Maldonado.

Luego de encararla, la asaltante huyó con rapidez del lugar. “Fíjate que, en fracciones de segundos, la mujer desapareció de Chile, desapareció”, remató la cantante.