“Peligroso hacerlo”: Gabriel Cañas respondió a los críticos de su personaje ‘Mariano’ de ‘La ley de Baltazar’

Esta tarde, el actor nacional Gabriel Cañas habló de sus actuales proyectos en el programa Ciudadano ADN. Ahí contó que -entre otras cosas- se viene su nueva película Gran Avenida.

Sobre el fime comentó que es una comedia negra que aborda los prejuicios y la salud mental: “Si bien nunca lo planteamos desde esa óptica, creo que nos juntamos en el punto en donde la construcción de estos personajes no se hizo a través de una tridimensionalidad”.

“Se construyó a raíz de la sintomatología que tenían al vivir en urbes violentas. Son síntomas de un sistema violento y naturalizado”, agregó, según consignó Página 7.

“Yo ayer (lunes) la vi en la avant premier y me dio la sensación de que el gran protagonista es esta gran avenida, esta ciudad. También algo que me gustó mucho respecto a este ‘cuarto personaje’, es este recorte social que no lo vemos representado comúnmente en el arte”, aseguró

“Pienso que nos olvidamos de representar al 80 y tanto por ciento de Chile… y considero que eso tiene un gran valor para la película”, comentó.

Además, el actor recordó una escena de su rol, Ronald, fue acusado de un robo debido a los prejuicios. “Necesitamos construir enemigos para poder sobrevivir. El ejercicio de la construcción de un enemigo es algo inherente en el mundo, más en las grandes ciudades”, afirmó.

Defendió a ‘Mariano’ de la Ley de Baltazar

De todas maneras, Gabriel Cañas también habló de su papel en La Ley de Baltazar, el cual se ha ganado el repudio de los televidentes por sus cuestionables actitudes.