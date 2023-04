Raquel Argandoña volvió a “Tal Cual” y mostró cómo quedó su rostro tras cirugía estética de siete horas

Raquel Argandoña regresó a TV+, específicamente a la conducción de “Tal Cual”, luego de ausentarse varias semanas, y siendo reemplazada por Patricia Maldonado.

Y es que “La Raca” se operó el rostro con el doctor Héctor Valdés y la noche de este lunes mostró los resultados.

Señaló que ya no puede tomar sol, “es mortal, mortal”, así que estoy buscando en todos los países el mejor autobronceante”.

Relató que la cirugía se demoró siete horas, “y ¿sabes que me gusta del doctor Valdés? que no te quita las expresiones, hay algunos que quedan con cara de velocidad, y yo me vi al segundo día y dije ‘ah, quedé bien’”, relató.

Aseguró sí que en diez años será su última cirugía estética y claro, sólo estética, porque informó que en dos semanas más se volverá a operar, pero las várices.