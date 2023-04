Russell Crowe reconoce sentir celos por Gladiador 2

23 años atrás el mundo entero conoció los dotes actorales de Russell Crowe, gracias a su imponente interpretación en la cinta Gladiador, misma que se adjudicó el Oscar a la mejor película en el año en el 2000 y le entregó al actor neozelandés su único premio de la Academia en la categoría de Mejor Actor.

Desde entonces, se especuló la posibilidad de una segunda parte en la que se incluyera Russell Crowe e incluso, Joaquín Phoenix, a pesar de que sus personajes fallecieron en la primera entrega. Sin embargo, con el pasar del tiempo la idea quedó en la nada y sus actores continuaron afianzando sus carreras artísticas en otras películas.

Finalmente, la segunda parte de Gladiador será posible, pero sin sus protagonistas originales, situación que lamenta Crowe y hasta inclusive en su más reciente declaraciones al respecto aseguró que le genera celos y envidia.

Russell Crowe en Gladiador (DreamWorks / Universal)

Celos y envidia

Se podría decir que, en la actualidad el actor de 59 años pasa por un buen momento artístico, gracias a las buenas críticas que ha recibido por especialistas en cinematográfica por la interpretación en El exorcista del Papa, misma que será estrenada en los Estados Unidos este viernes 14 de abril.

Pero parece que es poco para Crowe, al indicar que Gladiador 2 le genera sentimientos encontrados y no tiene ningún tipo de miedo o resentimiento en admitirlo. “Mira, lo único que siento es un poco de envidia, ¿sabes? Porque yo era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia en mi vida”, admitió Crowe al sitio web estadounidense, Collider.

Así mismo, Russell Crowe agregó sobre Gladiador: “es algo que cambió mi vida, de verdad. Cambió la forma en que la gente me veía y lo que hago para ganarme la vida. He tenido suerte de participar en un montón de grandes películas, pero lo que me dio esta es increíble. No siempre se consigue ese tipo de longevidad con cada película que haces, así que, obviamente, ocupa un lugar especial en mi corazón”.