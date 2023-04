Este actor reconoció que no le interesa pertenecer al MCU, confesó que no nació para ese mundo

Bob Odenkirk, el talentoso actor conocido por su papel en “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, ha expresado recientemente su opinión sobre el universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). En una entrevista para The Independent, Odenkirk afirmó que no está interesado en formar parte del MCU ya que asegura no estar hecho para ese mundo.

Asimismo, indicó: “Siempre me gusta mantener las cosas reales, con las cuales identificarse y más simples. No creo que esté hecho para ese mundo. Estoy hecho para personajes que te hacen sentir que ese tipo podría vivir justo al lado”.

El protagonista de “Better Call Saul” prefiere historias más reales

Esta postura de Odenkirk puede resultar sorprendente para algunos, considerando que el MCU ha sido una de las franquicias más exitosas de la historia del cine, y ha atraído a un gran número de actores de renombre. Sin embargo, la decisión del actor de mantenerse alejado del MCU muestra su compromiso con la narrativa y el arte de actuar.

Odenkirk, ha construido su carrera en la industria del entretenimiento a través de papeles en producciones independientes y proyectos más pequeños. Si bien ha participado en algunas películas de gran presupuesto, como “The Post” y “Little Women”, su enfoque ha sido en proyectos que le permitan explorar su creatividad y experimentar con diferentes géneros y formatos.

Este no es el primer actor en expresar su falta de interés en unirse al MCU. Algunos actores se han sentido limitados por el enfoque en los efectos especiales y la acción, y han preferido trabajar en proyectos más pequeños e independientes.

Aunque la oportunidad de trabajar en una franquicia exitosa como esta puede ser tentadora, para algunos actores la creatividad y la libertad artística son más importantes que el éxito comercial. Es importante reconocer que no todas las producciones son adecuadas para todos los actores. Cada artista tiene su propio enfoque y estilo, y es importante respetar sus decisiones y preferencias.

