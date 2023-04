“Has estado muy activo...”: Raquel Argandoña sacó a relucir nuevo affaire de Jordi Castell con curiosa pregunta

Raquel Argandoña regresó a su programa “Tal cual” (TV+) después de dos semanas de ausencia debido a una intervención estética. Durante su regreso, la conductora no perdió tiempo en hacerle una directa pregunta a su compañero Jordi Castell sobre un presunto romance.

Argandoña, siempre copuchenta, comentó: “Me han dicho que estas dos semanas tú has estado muy activo... así como en todo... ¿Es verdad o no?”, insinuando sobre la vida amorosa de Castell.

Después de que la conversación se enredara en otros detalles, Castell se animó a contar algunos detalles de un reciente episodio en su vida amorosa que ocurrió después de una comida con los ejecutivos de TV+.

“Sí, la vida me sigue sorprendiendo, siempre me ha premiado con situaciones que no busco ni espero, son accidentes lindos”, comenzó a contar Castell sobre un presunto nuevo affaire en el que estaría involucrado.

“Ya nos hemos visto dos veces”, reveló Castell sobre el misterioso galán. “Es un exrugbista, tiene 39 años y vivió en Nueva Zelanda”, y habría regresado a Chile hace unas semanas.

Raquel y Jordi Raquel y Jordi en Tal Cual. Captura de pantalla

Castell narró que después de la comida, alrededor de las once de la noche, mientras se dirigía a pagar su estacionamiento, se cruzó con el hombre en cuestión. “Él estaba en su auto y me dice ‘¿nos conocemos?’”, relató. “Y te juro, no hay nada que me guste más en mi vida que un hombre no sepa quién soy”, confesó Jordi.

“Nos pusimos a conversar y, de repente, él me dijo ‘ya pagamos la tarjeta’, vamos a conversar a un bar”, contó. Acto seguido, el fotógrafo pensó: “Este huevito quiere sal”. Y se dirigieron a tomar una piscola en un local de Providencia.

Luego, según el relato de Castell, se dirigieron al departamento del galán, donde llegaron alrededor de la 1:30 de la madrugada. Castell cerró su historia con un comentario picante: “tiene todo grande”.

Sin embargo, Castell aclaró que para él solo sería algo pasajero y que en este momento no tiene la capacidad de proyectarse con una persona.