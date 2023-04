“Inventar cosas así”: Gianella Marengo con estupor y rabia al ser vinculada a conocido animador

Gianella Marengo reaccionó con estupor y furia ante las declaraciones de Andrés Baile en “Sígueme y te sigo”, al involucrarla al bullado caso “Arañitas VIP”, mediante historias en su cuenta de Instagram.

La situación tuvo su origen hace unos días, cuando Mario Velasco recordó la polémica de 2010 y aseguró que Vale Roth también habia participado en el episodio, junto a Carolina Mestrovic y Maite Orsini.

Luego, en un capítulo del programa de farándula de TV+ revelaron nuevos detalles del controversial hecho, circunstancia que fue aprovechada por Baile para dar a conocer un inédito dato.

“Como a ninguna le contestaba el teléfono y querían encararlo, a una se le ocurre ‘¿y por qué no vamos al departamento? Lo más probable es que esté con una o dos más’. Y ahí sale otro nombre, una dice ‘parece que está con la Gianella Marengo’. Decían entre ellas, lo que nunca se comprobó…”, aseguró el periodista.

“A lo que hemos llegado”

A continuación, Gianella compartió en sus historias la publicación de Glamorama- que consigna los dichos de Baile-, y escribió un potente descargo que desmiente sus palabras.

“Adoro a Mario Velasco, y por todos los años que lo conozco sé que sería incapaz de inventar algo así. No así el otro personaje que habla de esto, que no le creo ni lo que reza”, inició su aclaración la influencer.

En este sentido, añadio: “A mí no me metan en cosas que no me corresponden. Es uno de mis amigos de la tv. Lo admiro demasiado por su carrera y más aún como persona”.

Después, en otra historia, volvió a abordar el tema. “Ahora resulta que yo también soy una involucrada en el caso ‘arañitas’”, comentó con rabia.

“Me están hueve… A lo que hemos llegado, al punto de tener que inventar cosas así. Qué irresponsabilidad más grande inventar cosas así, sin ningún fundamento, solo porque sí”, cuestionó la conductora.

Acto seguido, Gianella compartió un video en sus historias en que expresaba su estupor, al no entender “nada” de lo que sucedía.

“Lo más chistoso es que me acabó de enterar que yo también soy parte del caso ‘Arañitas’. Yo que veía esta historia de lejos (...) eran todos mis compañeros de trabajo”, señaló entre risas la influencer.

Historia de Instagram de Gianella Marengo