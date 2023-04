“Las ratas haciendo fiesta”, el nuevo plan de Piqué y Clara Chía ahora que Shakira se mudó a Miami

Shakira se mudó a Miami hace una semana y dejó la que por más de 10 años fue su casa en Barcelona y vio nacer y crecer a sus hijos.

La famosa se mudó con todas las esperanzas de dejar atrás el trago amargo que vivió con Piqué tras su infidelidad y comenzar una nueva vida en Miami con sus hijos.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, fue parte del emotivo mensaje con el que Shakira comenzó su nueva vida.

Te recomendamos: “Las brujas haciendo fiesta”, la celebración de Clara Chía y la madre de Piqué ante mudanza de Shakira

Aunque la famosa está triste pero esperanzada por el nuevo camino que le espera, su ex, Piqué, su novia Clara Chía y sus padres Joan y Montserrat se han mostrado más felices que nunca.

Piqué y Clara Chía darán un paso más en su relación ahora que Shakira se fue a Miami

Piqué y Clara Chía Martí estarían a punto de dar un gran paso en su relación ahora que Shakira se mudó a Miami.

Y es que según informa la revista española Chance, el futbolista se mudaría con Clara a la mansión de Barcelona en la que vivía Shakira y que ambos compraron juntos para comenzar su familia.

Esto ha indignado a los fans, pues aseguran que ahora meterá a la “amante” donde vivió por tantos años con Shakira y sus hijos y que sin duda es un golpe bajo para la colombiana.

“Claro eso fue lo que siempre quiso Clara”, “esa mujer no se rinde con las humillaciones a Shaki”, “que bonito ahora vivirá con la amante donde vivía con la reina y sus hijos”, “los ratones ya están haciendo fiesta, que vergüenza”, y “son repulsivos estos dos, pobre Shaki”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: La fortuna que Shakira pagará en colegio de sus hijos en Miami: estudiarán con hijos de Alejandro Sanz

A pesar de las críticas, legalmente Piqué está en todo su derecho de vivir allí y llevar a quien quiera, incluyendo a su novia, pues la mansión está a su nombre y al de su padre Joan .

Y es que tras la separación con Shakira, llegaron al acuerdo que ella ya no sería la dueña de esa mansión, por eso dicen que Piqué cambió a sus hijos por una casa, pues tras eso dejó ir a su hijos a Miami aunque al principio se negaba.

La relación de Piqué y Clara Chía va muy en serio, y hasta se dice que planean casarse y formar una familia.