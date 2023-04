Mauricio Pinilla se sinceró sobre su crisis emocional: “Estuve casi cuatro días en la clínica y salí con mi cabeza súper limpia”

Mauricio Pinilla estuvo como invitado en el programa estelar de Eduardo Fuentes, “Buenas noches a todos”, en donde se refirió a cuando estuvo internado en una clínica tras una fuerte crisis.

“Pasé momentos muy complejos, hasta que hace un par de semanas tuve un colapso emocional muy fuerte y dije: ‘No, es momento de’”, dijo el exfutbolista, por lo que decidió buscar ayuda profesional.

“Yo pensaba que nunca iba a requerir ayuda nuevamente desde el 2005-2006, cuando estuve en una clínica psiquiátrica. Creo que iba a 200 kilómetros por hora en un auto que llegaba a los 100 km. Lo fundí, se acabó la bencina, y dije no: ‘Este es el momento en el que tengo que parar’”, agregó.

Eso sí, aclaró que “no me refiero a la joda o a la fiesta, sino que me dediqué mucho al trabajo, abarqué muchas cosas, me despreocupé de las cosas importantes, pensé que lo estaba haciendo bien, pero no lo estaba haciendo bien y le puse un freno”, aseguró.

Pinilla perdió el rumbo

En la misma línea, Mauricio aseguró que cuando se dio cuenta que la estaba pasando mal decidió buscar ayuda en su grupo familiar.

“Dije: ‘Saben qué, tengo que parar un poquito para que mi cabeza funcione como lo estaba haciendo’”.

Posteriormente, “me interné en una clínica, me asesoré por un psiquiatra, empecé un tratamiento para tomar mejores decisiones, a limpiar un poco mi cabeza, estuve descansando un tiempo, estuve casi cuatro días en la clínica y salí con claridad, con mi cabeza súper limpia, y de poder enfrentar la vida”, contó.

En ese momento, Pinilla tenía “pocas motivaciones, no podía encontrar el foco, había perdido el rumbo, no sabía lo que quería para mi vida, sentía que no era un aporte a pesar de que seguía trabajando y fundiendo la máquina, y dije: ‘No, esto no puede ser porque he luchado muchísimo’”.

“Pensé que no me iba a pasar, pero me pasó nuevamente. Sigo aprendiendo de las lecciones y sigo escuchando los buenos consejos, y hoy día sé que estoy preparado para asumir bastantes cosas y decisiones que había errado”, concluyó.