Mauricio Pinilla sobre relación con sus hijos: “Estoy asesorándome por especialistas”

Mauricio Pinilla conversó sinceramente- entre otros temas- acerca de la actual relación que mantiene con sus hijos durante un nuevo capítulo del progama, emitido este martes, “Buenas Noches a Todos”.

En la entrevista, el exfutbolista le contó a Eduardo Fuentes sobre cómo se lleva con sus tres retoños, frutos del matrimonio con Gissella Gallardo: Agustina, Matilda y Mauricio.

En un principio, Pinilla se refirió a su hijo menor, quien ahora cursa la escuela de fútbol de la Universidad de Chile para seguir los pasos de su padre. “Yo sé lo que es la presión del fútbol, yo sé lo difícil que es llegar a ser futbolista, yo quiero que lo disfrute”, señaló.

“He cometido muchos errores también con ellos”

Luego, Mauricio abordó los difíciles momentos que ha debido enfrentar en la forma de relacionarse con los tres menores en los meses recientes.

“Lo principal es mejorar las relaciones, las formas de conectarnos. Son todos de diferentes edades, tengo una adolescente, una pequeñita de 12 y Mauri que pronto cumple 11 añitos. Entonces, son diferentes tratos”, reveló.

A continuación, el rostro de TVN realizó un sentido mea culpa. “Soy súper sincero, creo que he cometido muchos errores también con ellos, en la manera de enfrentarlos, en la manera de explicar las cosas”, comentó en el estelar.

“Estoy asesorándome por especialistas también para poder tener una mejor relación con ellos, con sus diferentes edades, exigencias y necesidades”, confidenció Pinilla.

Además, habló acerca de la relación con su hija adolescente, al sincerar que “somos chispitas, chocamos mucho en eso, nos adoramos, la adoro, nos cuesta un poquito más relacionarnos, a pesar de que nos llevamos increíble, pero somos muy parecidos en personalidad”.

“Estoy siempre dispuesto a asesorarme porque quiero que mi relación con mis hijos sea maravillosa, increíble, y poder apoyarlos y ayudarlos en todo su crecimiento. Quizás en el último tiempo ha sido más complicado, pero yo estoy totalmente comprometido. Hoy día mi prioridad número uno no es nada más que mis hijos, por sobre cualquier cosa están mis hijos”, aseguró Mauricio.

Por último, el ex seleccionado nacional compartió que uno de sus hijos se cambió el apellido en redes sociales y admitió que le había dolido. “Pero, más que me duela, es decir, ‘son las reacciones de los niños a los errores de los adultos’. Yo asumí mi responsabilidad, sabiendo que es una consecuencia de un acto en que yo me equivoqué”, expresó Mauricio.