“Nadie se da cuenta cuando le dan señales equívocas”: Cristina se tomó Instagram para reflexionar sobre sus razones para cancelar el matrimonio en La Ley de Baltazar

La actriz Francisca Imboden, quien interpreta a Cristina en la teleserie “La Ley de Baltazar”, se caracterizó de su personaje y reflexionó sobre las razones que tuvo para cancelar su matrimonio con Baltazar, interpretado por Pancho Reyes.

Cristina tomó la difícil decisión de hacerse a un lado en la cuenta regresiva de su boda, considerando que Baltazar nunca ha podido olvidarse de Margarita, interpretada por Amparo Noguera, quien fue monja durante muchos años.

En las redes sociales del Área Dramática de Mega y de la teleserie, Cristina compartió sus razones para rendirse en su intento de perseverar con Baltazar. “Se me ha preguntado por qué he tomado la decisión que estoy tomando”, dijo. Luego agregó: “Después de todos los ‘amiga, date cuenta’ que me dicen por todos lados, les quiero contar a todos que casi nadie se da cuenta cuando le dan señales equívocas”.

Cristina reconoció que siempre se había dado cuenta de las señales, pero que muchas veces le decían que estaba loca. Sin embargo, llegó a la certeza de que no hay nada más triste que ser feliz a costa de la felicidad de otro, haciendo referencia a la difunta madre de Mariano, Antonia y Gabriel, la exseñora de Baltazar.

Con pesar, Cristina expresó: “Con el dolor de mi alma, porque siento que pudimos ser una linda pareja, pero cuando ya está cruzada la cuestión, no hay nada qué hacer”. Añadió que aunque no tenga ganas de pelear ninguna guerra en este momento, una soldada que arranca sirve para otra guerra. Concluyó diciendo: “No a la guerra, sí a la paz y el amor”.