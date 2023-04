“No es tan rápido como pensaba”: Daniel Fuenzalida espera confirmar en los próximos días el regreso de “Me Late” a la TV

Daniel Fuenzalida dio este miércoles nuevas pistas respecto de un pronto regreso a las pantallas de televisión de su programa de farándula “Me Late”.

El animador, que ayer debió internarse por algunas horas en una clínica de capital debido a fuerte dolores abdominales, que posteriormente se determinó que eran producto de un cálculo renal, fue entrevistado en el portal Tiempo X, donde reconoció que si bien “no es tan rápido como pensaba”, el futuro de su estelar de espectáculos podría ver humo blanco en las próximas semanas.

La espera de Daniel Fuenzalida

“En este ir y venir durante todos estos meses del ‘Me Late’, con reuniones con canales de televisión abierta y del cable, también me fui entusiasmando con los medios digitales, pero yo soy muy de televisión. Entonces, me gustaría la mixtura”, inició Fuenzalida, quien no pierde la esperanza de regresar con “Me Late” a la pantalla nacional.

“Hay cosas que están entrampadas por situaciones propias de los canales, porque no es tan rápido como yo pensaba”, explicó el comunicador.

“Yo diría que hay tres canales que se han abierto a la posibilidad de hacerlo. Hay que ponerse de acuerdo en el modelo de negocio, los horarios y en estos contenidos digitales”, agregó.

Respecto de los plazos que se ha dado para oficializar un posible acuerdo, Fuenzalida aseguró que “esto se debería cerrar entre esta semana y la próxima”.

