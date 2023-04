“No soy celosa, soy tóxica”: Daniela Aránguiz contó la firme y reveló cómo se comporta con sus parejas

Daniela Aránguiz siempre se destaca por su honestidad y por su forma directa de decir las cosas, y en esta ocasión reveló cómo es su personalidad cuando se encuentra en una relación amorosa.

Todo comenzó cuando los panelistas de “Zona de Estrellas” realizaron un juego en el que se cuestionaban qué tan celosos eran con sus parejas. En ese momento, la exchica “Mekano” aclaró que ella no es una persona celosa.

“A mí me gusta el grupismo. Me gusta que mis amigos sean amigos de mi pareja y me encanta yo ser amiga de los amigos de mi pareja, pero a mis amigas siempre les digo: ‘Él no es tu amigo, tu amiga soy yo’”, explicó de entrada.

Posteriormente, respondió la pregunta y aseguró que “no soy celosa, soy tóxica”.

Esta declaración causó la risa de los panelistas de Zona Latina, mientras que Hugo Valencia indicó que podría realizar una polera con la sincera frase.