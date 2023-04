The Family Stallone: así será el reality show de la familia del reconocido actor

Los programas que abordan la intimidad de los famosos siempre tienen gran popularidad en la audiencia. El mejor ejemplo es el de ‘Keeping Up with the Kardashians’ o ‘The Osbournes’. Ahora, la familia que se va a unir a ese ‘club’ es la de Sylvester Stallone y sus hijas.

El actor tiene tres hijas de su matrimonio con Jennifer Flavin, llamadas Sophia, Sistine y Scarlet Rose Stallone, quienes ahora revelarán intimidades del día a día de su padre en el nuevo programa que tendrá por nombre ‘The Family Stallone’.

El programa, que transmitirá Paramount+, estrenó su primer tráiler oficial, donde se ve al protagonista de Rocky y Rambo en todo un hombre familiar.

Detalles del nuevo programa

Todavía se desconoce la duración que tendrá el programa y el número de episodios, pero todo parece indicar que el acuerdo con la plataforma streaming será para varias temporadas.

En el tráiler se puede observar que además de los Stallone, también habrá participación especial de actores como Al Pacino y Dolph Lundgren quienes visitan al actor en su casa para recordar escenas memorables de acción.

También se mostrará el camino que cumplen Sophia, Sistine y Scarlett, quienes desean incursionar en el mundo del modelaje y la actuación.

“The Family Stallone” es producido por MTV Entertainment Studios; Sylvester se encuentra muy entusiasmado con el proyecto, y en una entrevista con Daily Mail habló al respecto: “Esta es una oportunidad en la que voy a estar con mis hijas en condiciones de trabajo, donde ellas me verán en acción, y yo las veré en acción. Lo que ustedes verán es la verdad”.

Tráiler The Family Stallone