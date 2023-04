Tras rumores de llegada a Canal 13: Rodrigo Sepúlveda contó la firme sobre su futuro en la pantalla chica

Rodrigo Sepúlveda alzó la voz tras varios rumores de su salida de Mega y su posible llegada a Canal 13.

El cahuín comenzó en el programa de farándula “Zona de estrellas”, en donde los panelistas aseguraron que el comunicador estaría cayendo en la tentación de la exseñal del angelito.

Sin embargo, todo fue desmentido por el mismo “Sepu”: “Es completamente falso, yo sigo en Mega. No he tenido conversaciones con nadie. Las únicas conversaciones que he tenido son con los gerentes del canal”, aseguró a Página 7.

“Lo aclaro también para que la misma gente de Canal 13 no se sienta como que están haciendo algo, cuando la verdad es que no han hecho nada”, añadió.

Asimismo, sostuvo que no sabe en dónde se inició este rumor, ya que está muy feliz con sus programas “Meganoticias Alerta” y “Bajo el mismo techo”, espacio en cual vive por 48 horas con una familia.

“Es algo que se levantó, no sé por qué motivo. Pero bueno, cada uno es dueño de poner lo que quiera en sus medios de comunicación”, afirmó.

Asimismo, el profesional de las comunicaciones reconoció que Mega “es un canal que adoro, es como estar en mi casa. Estoy muy contento ahí”, sentenció.