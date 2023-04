“Yo no tenía idea”: Álvaro Morales dejó la grande en Milf con comentario sobre Daniel Alcaíno

El actor Álvaro Morales se mandó un chascarro sin querer queriendo durante su visita al programa Milf, cuando se refirió al exmarido de Berta Lasala, Daniel Alcaíno, desconociendo que habían puesto fin a sus 21 años de matrimonio. Sin embargo, a pesar del incómodo momento, terminaron a las risotadas, consignó La Cuarta.

“A propósito, tu marido me fue a visitar una vez”, dijo el exparticipante de “El discípulo del chef”, sin saber que la pareja de actores se había separado hace pocos meses.

Todo ocurrió cuando Morales hablaba de su nueva faceta en la cocina y presentó su emprendimiento gastronómico, momento que recordó la anécdota con el intérprete de Yerko Puchento.

Ante el lapsus, la panelista Milf le aclaró que ahora es “exmarido”, recibiendo el apoyo de su compañera Aranzazú Yankovic, quien intervino de manera lúdica, aclarando que como “no hubo matrimonio, así que es su exconcubino”.

Tras eso, Berta se tomó con humor el momento y lanzó una broma para calmar la tensión. “No me invitó, fíjate, a lo mejor sabía que iba a haber onda entre nosotros porque los dos cocinamos”, expresó.

Morales afirmó que no estaba al tanto de la situación y que quedó sorprendido. “Espérate, yo no tenía idea que era ex, primero que todo, me estoy desayunando”, aseveró.

“Estamos separados, ¿y tú?”, dijo Berta, a lo que Álvaro contestó en tono de broma. “no hablo de mi vida privada”.