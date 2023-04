Estas son las verdaderas fotos de Karol G que debían ser publicadas en la revista que la editó

Karol G pasó de la emoción a la decepción, pues tras esperar ansiosa la primera portada que protagonizaba para la revista GQ, tuvo que salir a defender su imagen, luego de ser totalmente editadas sus fotografías al punto de parecer otra persona.

Desde que la cantante saltó a la fama ha usado su alcance para promover el amor propio, la naturalidad y el empoderamiento de la mujer, por lo que los arreglos que sufrió su cuerpo para dicho medio no la representaban en lo absoluto.

Y es que la industria del entretenimiento sigue tratando de imponer los estándares de belleza que tanto daño han causado a la sociedad al mostrar solo mujeres delgadas y con curvas perfectas, pero Karol no estaba dispuesta a permitir que la utilizaran para seguir avalando esta situación.

Las verdaderas fotografías de Karol G para la revista GQ

“Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, fue parte del reclamo que la originaria de Medellín le hizo a la revista al verse con su mandíbula exageradamente marcada y su silueta alterada.

Luego de haber transcurrido varios días del escándalo que significó las modificaciones de la intérprete y su mensaje exigiendo respeto a su verdadera imagen, a través de las redes sociales han aparecido las verdaderas fotografías que La Bichota esperaba que publicaran.

En las postales se le puede ver luciendo el mismo vestido verde con su melena roja y sus curvas tal y como las presume en sus redes sociales, las cuales para muchos han sido consideradas mucho mejores que las mostradas por la revista al tratarse de su verdadera naturalidad, la cual le aporta su verdadera y especial esencia. Incluso en algunas se puede apreciar hasta su celulitis, la cual ella ha mostrado sin temor alguno.

“Estas fotos están mejores que la editada para la revista GQ”; “No necesitas retoques, así natural y bella... los demás que aplaudan”; “Esa sí es nuestra bichota rompiéndola”; es parte de los comentarios.