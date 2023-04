Karol G muestra su verdadero abdomen y recuerda que no necesita Photoshop para lucir hermosa

Karol G reapareció en sus redes sociales después del escándalo que se armó con la revista GQ, al editar su sesión de fotos con Photoshop de una manera muy notoria y sin su consentimiento.

La publicación cambió totalmente su figura y su rostro con estas alteraciones, que terminaron siendo muy comentadas (y hasta objeto de burlas) en las redes sociales, obligando a la colombiana a expresar su malestar al respecto.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, expresó.

“Más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó, dando un poderoso mensaje de amor propio.

Karol G muestra su abdomen real sin Photoshop ni filtros

Por eso, ahora la intérprete de Mañana será más bonito posó mostrando su abdomen tal como es, probando que no necesita de un cuerpo perfecto o seguir los patrones de belleza para ser sensual, guapa y segura de sí misma.

En las imágenes, la joven presume sus curvas con una chaqueta oversize corta, que dejó ver su su barriguita marcada y con un profundo escote en V, más una minifalda, le dio un aire seductor que despertó muchos elogios.

“Mamasita”, “Te ves tan top”, “Tu cuerpo es wow tal como es”, “Me encanta tu vibra y cómo te muestras tan segura”, “Más buena, más dura y más level”; fueron parte de los comentarios de los fans.