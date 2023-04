“Mejor que la marraqueta con palta”: Stefan Kramer dejó la crema imitando a Pedro Pascal

“Impactante”, “seco” y “qué wuea más wena”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que recibió Stefan Kramer por la imitación que realizó del personaje que el actor Pedro Pascal realiza en la exitosa serie The Last of Us.

El trabajo corresponde a un comercial de la marca Nivea y fue compartido en la cuenta de Instagram del comediante, quien se llenó de felicitaciones y recibió más de 20 mil corazones a las pocas horas de publicación.

“Muy agradecido de que me llamen a ser parte de esta serie que amo, junto a este gran actor chileno que admiro 👏🏻Gracias @nivea_cl por la confianza”, escribió Kramer, junto al video que es literalmente de película.

Kramer se lució como Pedro Pascal

En el comercial, filmado en formato cine, el amigo de Pancho Saavedra es parte de la serie de HBO y se encuentra con “Joel”, el personaje interpretado por el actor nacional, quien triunfa en Estados Unidos.

Ahí, Kramer le pide a “Joel” que no lo mate y le asegura tener la cura para combatir a los caníbales del postapocalípsis.

Finalmente, tras luchar contra las terroríficas criaturas, Kramer saca la famosa “cura” que es nada menos que un desodorante de la marca, la cual el personaje de Pedro Pascal, interpretado por el imitador, reconoce que es “mejor que la marraqueta con palta”, haciendo alusión a la vez que el actor de “The Mandalorian” saboreó productos chilenos, en una entrevista con Jon Favreau en el programa LAD bible.

“JAJA!! Tremendo hermano !!! Increíble producción, actuación, estás IGUAL, trabajo genial, aplausos para ti y el equipo @stefankramer queridoooo y la @srtablum”, “Me encaaaaantaaa quedó la rajaaa Muy entrete ser zombie por un día”, “ESTE ES EL MEJOR COMERCIAL QUE HE VISTO EN MI CABRONA VIDA”, “Todos nos cenamos una publicidad hshsjsja pero muy wuenaaa”.