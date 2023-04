Salma Hayek posó con un búho y estas son sus mascotas más extravagantes

Salma Hayek se convirtió en una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel mundial, luego de conquistar Hollywood con su talento. Sin embargo, ella ha demostrado ser mucho más que eso con el gran corazón y empatía que tiene por los animales.

Recientemente, Salma celebró el Día Nacional de las Mascotas que se celebra cada 11 de abril en países como Estados Unidos e Inglaterra y lo hizo con un emotivo video con sus queridos animalitos.

“Feliz Día Nacional de las Mascotas”, escribió junto al fragmento audiovisual que musicalizó con You’ve Got Friend in Me que Randy Newman lanzó en 1995.

Salma y sus más de 30 mascotas

Los animalitos saben cómo alegrar la vida de los humanos con sus ternuras y Salma lo tiene muy claro, por lo que ha albergado a más de 30 mascotas de distintas especies y así ha quedado claro en su audiovisual.

Su amor por ellos ha sido tal que durante la presentación del filme El Gato con botas en el hotel Ritz Carlton llevó a su hermoso gato blanco y en varias oportunidades se ha visto a su perro acompañándola en los camerinos.

Todo ese amor y respeto se lo ha inculcado a su hija Valentina a quien también se le ha visto posando con sus distintas mascotas.

Y es que la veracruzana cuenta con perros de diferentes razas, como pastores alemán, bulldog francés, labradores retriever, un husky y cruzas, además de gatos, búhos, tortugas, lagartijas, caballos, llamas, cisnes, un ratón que no se logra distinguir y pericos.

Salma es amante de la naturaleza y así lo ha demostrado en sus redes sociales donde suele compartir sus momentos con sus animales y su contacto con el mar y los árboles.

Ante su calidez humana son muchos los internautas que le aplaudieron su gran labor, al darles un hogar a cada uno de ellos.

“Bajo el agua todos compartimos la basura. Compartamos todos la responsabilidad de un futuro con océanos limpios y la supervivencia de nuestro hermoso y vital coral”, comentó en un video donde aparece buceando mientras tiene alrededor a cientos de peces.

Esta no es la primera vez que presume de su gran corazón y la gran cantidad de mascotas con las que cuenta, pues cada tanto las presume a través de sus redes sociales.