Shakira no es clasista como Piqué: esto es lo que debe cumplir la niñera que cuide a Milan y Sasha.

Y es que desde que la cantante se mudó a Miami no ha cesado en su interés de mantener en orden sobre todo el cuidado y atenciones de sus pequeños. Por eso, anda en la búsqueda minuciosa de una chica que pueda acompañar a sus pequeños cuando ella esté completamente ocupada con su apretada agenda de trabajo. De ahí que las condiciones y pago por esta labor no tardaron en filtrarse en las redes sociales y más de uno pudo percatarse que las exigencias no son tantas, pero lo que sí pide es que quien acepte este cargo, sea fiel y no filtre ningún tipo de información sobre la convivencia con ella y los niños.

Shakira pide respeto para sus hijos

Incluso, se conoció que entre otras de las condiciones que debe tener esta joven es que sea bilingüe para que pueda hablar en inglés y español y no le importa qué nacionalidad tenga, pues ella no es como su ex que no acepta a personas diferentes a sus raíces, creencias o cultura.

Shakira no es clasista como Piqué: esto es lo que debe cumplir la niñera que cuide a Milan y Sasha

“Pagará 2.400 dólares al mes, más viáticos y también podrá vivir en esa linda mansión. La cantante no tiene ninguna preferencia en la nacionalidad de la niñera, pero la elegida no podrá hablar con la prensa y tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad, por supuesto”, revelaron en la cadena televisiva Telemundo luego de que se conociera que Shakira no es clasista como Piqué y qué es lo que debe cumplir la niñera que cuide a Milan y Sasha.

Con esto, la colombiana una vez más demuestra que su interés está centrado en la protección de sus hijos y que no quiere que nadie invada su privacidad, sobre todo, porque les tocará adaptarse a un nuevo estilo de vida en el que estos pequeños ahora se codearán con vecinos muy particulares como Jennifer Lopez, Matt Damon, entre otros, y sobre todo, porque muchos paparazis desean fotografiarlos en su nueva casa.