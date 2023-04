“Un episodio que me hizo más fuerte”: Laura de la Fuente y su recuperación a un año de haber sido baleada junto a su padre en una encerrona

Laura de la Fuente reconoció este jueves que si bien quedó con algunas secuelas luego de la encerrona que sufrió junto a su padre, Cristián de la Fuente, el 10 de marzo del año pasado, cuando recibió un balazo en sus piernas en Lo Barnechea, ese episodio la “hizo más fuerte física y emocionalmente”.

En conversación con lun.com, la joven que por estos días cursa su primer mes en la carrera de ingeniería comercial en la universidad Adolfo Ibáñez, contó de su estado anímico tras dicho episodio y la forma en que ha encarado la crisis matrimonial que viven sus padres luego de revelarse en medios mexicanos un video de su padre besándose con una mujer azteca.

La encerrona junto a Cristián de la Fuente

“Tengo algunas zonas insensibles y cosas puntuales que no me impiden nada. Me quedan las cicatrices, que lamentablemente no se notan tanto”, reveló Laura, quien asume que ese duro y traumático episodio la hizo madurar y sentirse “acompañada”.

“Digo lamentablemente, porque no es algo que quiero tapar, es un episodio que me hizo más fuerte física y emocionalmente porque siento que me creció el corazón, porque me sentí capaz y acompañada”, asegura De la Fuente al medio de circulación nacional, quien también reconoce que si bien la crisis de sus padres es algo que “siempre va a afectar”, ella solamente se enfoca “en lo que pienso y opino”.

“Eso siempre va a afectar (quiebre de sus padres). Muchas veces me dejé llevar por los comentarios (de la gente en redes sociales y la TV), pero me enfoco en lo que yo pienso y opino. Uno no puede dejarse caer por comentarios negativos de gente que no nos conoce”, concluyó.

De sus primeros días universitarios, Laura valora lo mucho que le han servido para conocer “gente nueva”, aprender de su carrera y compartir con más gente el ser la hija de la mediática pareja.

La vida universitaria de Laura

“Me fue bastante mejor de lo que esperaba en la PAES, me fue bien. De chica tenía un bichito por algo comercial, le vendía cosas a mis vecinos, jajajá. Postulé a la U que quería, quedé y estoy muy feliz. Y ha sido un primer mes intenso, es un cambio de lo que es el colegio. Me entretengo mucho, he conocido gente nueva, es un paso más al mundo más adulto”, detalló.

“Normalmente olvido ese lado (que sus compañeros supieran que es hija de De la Fuente y Castro). Cuando conozco a alguien me presento como Laura, y se dan muchas otras conversaciones antes de esa (sus padres). He podido conocer gente muy bacán, me he hecho amistades muy reales desde que vivo en Chile”, prosigue Laura, ya adaptada a su nueva vida universitaria.