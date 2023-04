Un talento más allá de la peluquería y el canto: Mario Mezza debutó como modelo en pasarela de marca chilena

Mario Mezza sigue mostrando sus habilidades al público que van más allá de la peluquería y del canto, puesto que ahora el hombre se las dio de modelo de pasarela.

Cabe recordar que el profesional hace poco sacó una canción con La Sonora de Tommy Rey y se convirtió en la estrella de Twitter tras su comercial emitido durante el Festival de Viña.

“Es una tremenda sorpresa, soy un privilegiado, felicitar a esta tremenda empresa que es muy inclusiva y que invita a un peluquero a mostrar su ropa. Y yo estoy sorprendido de que acepté, porque no lo había hecho nunca”, comentó en una conversación al diario La Cuarta.

Mario debutó en el desfile de la colección de otoño-invierno que realizó la tienda Corona, en donde presentaron su nueva imagen.

Con respecto a la nueva experiencia, Mezza aseguró que estaba “un poco nervioso, pero este es un ambiente rico, un ambiente ideal, he hecho hartas cosas, canto de repente, pero desfilar es una tremenda sorpresa, impactante, decir ‘¡chanfla! A los 70 años hacer esto es un privilegio’”.

Asimismo, comentó que su mente es “loquita”, pero que cuenta con el apoyo de personas que “creen en mí y hacemos las cosas diferentes”.

El look del nuevo modelo

En relación a las prendas que lució Mario Mezza, el profesional utilizó un un look moderno y casual: “Curiosamente yo no uso blue jeans, pero es una tenida muy deportiva, cómoda y actual. Se viene el periodo de otoño e invierno, por eso la chaqueta con chiporro por dentro, unos bototos cómodos y una polera que me hace lucir más joven”, aseguró con orgullo.

En la misma línea, aseguró que está disfrutando de este nuevo desafío: “Yo creo que el ser humano en la medida que crece en edad, tiene que saber disfrutar la vida y saber entregarse a lo que va. Hay que ser moderado, yo no fumo ni tomo, pero disfruto estas cosas, ¿te fijas? En eso está la gracia de tener 70 años, sentirse bien y sentirse sano”.

“Soy el peluquero, una persona diferente que por primera vez va a modelar, que no tengo la menor idea de cómo se modela, pero lo voy a hacer, voy a representar al peluquero chileno y a personas de la edad mía”, sentenció al medio.