“Uno trabaja con equipos que te cuidan, no con los que te traicionan”: Fran García-Huidobro recordó cómo SQP expuso la infidelidad de JC Rodríguez

Fran García-Huidobro estuvo como invitada en el estelar “Buenas Noches a Todos”, en donde reveló uno de los episodios más duros que vivió cuando estaba en SQP.

En el programa de TVN, la animadora se refirió a lo ocurrido con su expareja Julio César Rodríguez en el 2006, cuando el periodista fue captado con otra mujer en Argentina mientras aún estaba en una relación con ella y además, en ese entonces, el hijo que tienen en común tenía cuatro meses.

A partir de esto, Eduardo Fuentes le consultó sobre cómo el programa de farándula abordó la situación tras ser una de las panelistas.

“Por eso me fui del SQP, porque uno trabaja con equipos que te cuidan, no con equipos que te traicionan. Se los dije y cada vez que puedo se los digo, con los que me encuentro, porque la tele es tan chica que te vas volviendo a encontrar con las mismas personas”, confesó.

“En ese momento yo estaba como en modo avión y dije ‘no, esto no’ y sigo y sigo, estuve todos los días, de lunes a viernes, sentada en ese panel mientras hablaban de mí. El comentario era ‘Fran, si tú quieres te puedes restar del tema’, estaba sentada ahí y la cámara estaba en mi cara, mientras todos los demás hablaban de mi vida”, añadió.

Asimismo, aseguró que en esa época: “Bajé 10 kilos en esa época, pero nunca me fui derrotada a mi casa, nunca”.

Finalmente, Fran reveló cómo terminó el gran escándalo: “No los dejé ganar, no dejé que me botaran, no me iban a botar. Tanto no me botaron que me di el lujo de renunciar a ‘SQP’ y quedarme contratada por Chilevisión, porque el programa era de Rodrigo Danús, una productora externa. El canal me ofreció renunciar a ‘SQP’ y quedarme con ellos”, concluyó.