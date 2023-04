Admirable: Esta es la inquebrantable condición que pone William Levy para aceptar sus papeles.

El actor William Levy llega de nuevo a la pantalla chica, esta vez a través del streaming, con su nueva serie “Montecristo”, que estrenó este viernes 14 de abril en la plataforma digital ViX+. Un programa que no solo protagoniza, sino que también produjo a través de su compañía William Levy Entertainment y de Secuoya Studios.

El actor cubano interpretará a Alejandro Montecristo, quien es el director de una nueva empresa de tecnología, que despierta la envidia de muchos por el gran éxito que tiene, por lo que él corre peligro. Su fortuna y carrera son cuestionada porque rápido ascenso que tuvo en los negocios. Por esta razón, uno de sus enemigos, escudriña en el pasado de Montecristo para quedarse con su compañía.

El fin último de Alejandro es vengarse porque uno de sus enemigos lo envió a la cárcel 18 años atrás al ser culpado por un asesinato. Una historia basa en “El Conde de Montecristo” que están bien contada y que fue grabada en España durante seis meses y costó muchísimo dinero, según las declaraciones del propio histrión. Son seis capítulo de mucha acción, drama e intriga.

A través de un comunicado, la estrella caribeña detalló: “No grabamos ninguna escena en estudio, lo cual le da un nivel de producción increíble a la serie, una serie que se hizo con un buen ‘budget’, pensando en el público completamente, pensando en llevarles una serie nivel ‘premium’, totalmente. El nivel de producción puede competir con cualquier serie americana, sin ningún problema”.

La condición para aceptar sus personajes

William, de 42 años, contó este viernes 14 de abril a la revista People en español que este ha sido el personaje más complejo que he hecho en sus 20 años de carrera artística. Y es que él tiene una inquebrantable regala para aceptar cualquier papel desde hace 17 años .

“Tiene que valer la pena”, este es el requisito que pide el protagonista de “Café con aroma de mujer”, y esto se debe a que es la única forma por la que pueda dejar de ver a su familia, que no comparta tiempo con sus dos hijos, Christopher (17) y Kailey (13).

“Si voy a hacer un proyecto, tiene que valer la pena dejar a mis hijos; si no, no lo hago. (...) Ya estoy en otra época de mi vida. He crecido, he madurado mucho y tengo mis prioridades bien claras”, manifestó el actor, quien además señaló que las grabaciones duraron seis meses, lapso en el que no vio a sus hijos.

Detalló: “Nada más vi a mi hija durante unos cuatro días en todo [ese] tiempo, y a mi hijo no lo pude ver en seis meses. Entonces sí es difícil, (pero) es lo que quiero hacer y lo disfruto al máximo”. Levy, sin embargo, acotó que tanto él como su familia están claros que se deben hacer sacrificios para “darles (a

Christopher y Kailey) la vida que tú no tuviste”.

La serie promete conquistar el ranking en Latinoamérica. En España será estrenada el próximo 21de abril.