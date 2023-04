Aníbal Pachano contó su verdad de fuerte discusión con Lisandra Silva: “Mentirosa (...) es un problema de esa señora”

Hace un par de semanas Lisandra Silva contó su verdad de su salida del programa “Aquí se Baila”. En una entrevista en el programa de Youtube de la influencer Kever Star, Silva confirmó su eliminación del estelar de baile y habló sobre una fuerte discusión con el juez Aníbal Pachano.

“Me dieron buena nota los jueces, pero cuando llegan a Aníbal Pachano, él me dice: ‘Mira niñita, tú me tienes cansado, no te creo nada, esa sonrisa que tú tienes…’. Él me empezó a decir cosas personales, a juzgarme por otras cosas, por chismes de pasillos”, contó Silva.

Pero ahora fue turno del argentino de contar su versión, lo que hizo en el programa “La receta de Chile” de TV+. De acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira lo que Hizo, Pachano sostuvo que “hubo una circunstancia de mucho cambio de bailarines y coreógrafos y me lo discutió y le dije: ‘sos una mentirosa’, y tengo toda la razón para decirlo. No se puede cambiar tanto de bailarín y coreógrafos, y para ella el problema siempre es de afuera”.

“Mentirosa, porque me estaba mintiendo que no había cambiado coach, ni a los bailarines y se llevaba mal con todas las personas del canal”, dijo Pachano, agregando que “es un problema de esa señora”.

“Ni siquiera tuvo la capacidad de escuchar la nota que se le puso, se retiró antes y yo le puse un siete, o sea que si no escuchó es un problema de ella”, sentenció.