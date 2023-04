Así luce la hermana de Nadia Ferreira, Eli: dicen que “ni se topan” (FOTOS)

Desde que Nadia Ferreira saltó a la fama, todos los puntos de su vida son muy comentados: su relación con Marc Anthony, el embarazo y hasta su hermana Eli Ferreira.

Debido a que la paraguaya es muy reservada con su vida personal y familiar, pocos saben que la participante del Miss Universo tiene una hermana mayor que se ha convertido en gran referente para desarrollarse como una mujer independiente.

¿Quién es Eli, la hermana de Nadia Ferreira?

A diferencia de la modelo, Eli Ferreira disfruta de estar alejada de los reflectores y tiene una vida muy diferente, pues es dueña de una tienda de regalos y una boutique de accesorios en Villarrica, de donde es la hermana de Nadia Ferreira y el resto de su familia.

La mujer le dedica sus energías a su emprendimiento y a la maternidad, pues trajo al mundo a un niño que ya es todo un adolescente.

“Mi mamá era la que salía a trabajar mañana y tarde. Mi hermana era la que se quedaba conmigo durante el día, me hacía mis comidas, me cuidaba. (...) Por supuesto que entre hermanas, yo tengo que confesar que nos peleábamos un poquito cuando estábamos más chicas, pero un poquito”, reveló la esposa de Marc Anthony tiempo atrás.

Por esta razón, la ve como a una segunda madre, aunque los críticos la señalen de ser muy diferente a Nadia Ferreira, hasta tal punto que “ni siquiera parecen hermanas”.

“Wey, ni se topan”, “No me explico cómo las dos pueden ser tan diferentes”, “Ya sabemos a quién beneficiaron los genes”, “La diferencia es brutal”, “No parecen ni primas, no te digo que hermanas...”, “Lo importante es que tiene salud y a su hijo”, “La belleza la persigue pero ella es más rápida”; son parte de las crueles críticas que abundan en internet.