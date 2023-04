Britney Spears terminó de escribir su autobiografía e indican que contará de todo

Si nos basamos en todos los innumerables capítulos personales y profesionales con altos y bajos en la tormentosa vida de Britney Spears, entonces se podría asegurar que el libro autobiográfico para nada sería aburrido y aunque no sea una experta en literatura, la publicación será un éxito en ventas.

De afirmarse como un ícono juvenil para luego heredar el trono de la gran Madonna en el Pop a tener que sufrir uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, ahora la cantante estadounidense contará muchos detalles de su vida en un libro de memorias que terminó de escribir y que según algunas fuentes especialistas, promete ser una verdadera bomba mediática, fiel a su estilo.

Britney Spears Muchos dicen que la artista está embarazada de nuevo (@britneyspears/Instagram)

Detalles de la autobiografía

A pesar de que la cantante de 41 años ya culminó el proceso de escritura, su libro será publicado en los Estados Unidos en el próximo otoño del Cono Norte y será Simon & Schuster, la editorial responsable de todo el trabajo autobiográfico y de expansión a otros continentes.

En realidad, poco se sabe hasta los momentos de los detalles del libro, sin embargo, en las últimas horas el portal Page Six, publicó los dichos de una fuente anónima en que asegura que el trabajo autobiográfico es “inspirador, y un Best Seller instantáneo”, mientras otra voz expresó: “En él se verán reflejados sus momentos más vulnerables, su infancia siendo una niña pequeña de grandes sueños, su ruptura con Justin Timberlake, el instante en el que se afeitó la cabeza, y la lucha contra su familia por su tutela. El libro de Britney es brutalmente honesto, y sale desde su corazón. Ella no deja secreto sin revelar. Es realmente una historia de empoderamiento femenino, con ella decidida a tomar el control de su vida”.