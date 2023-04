Georgina Rodríguez le “dio la espalda” no solo a su hermana, también a su tío: “es una sinvergüenza”

Georgina Rodríguez es una de las modelos más famosas del mundo, pero también de las más polémicas y criticadas por su forma de ser y los lujos que presume en sus redes.

Y es que a la famosa le cambió la vida desde que conoció al futbolista, pues ella trabajaba en una tienda de Gucci cuando se vieron por primera vez y quedó flechado de ella.

De inmediato comenzaron una relación y la vida le cambió por completo y ahora ha forjado su propia fortuna y su propio éxito como modelo y empresaria.

Sin embargo, muchos la acusan de interesada y hasta afirman que ella trató de conquistar al futbolista para “salir de abajo”.

Nada de eso ha podido comprobarse, pero su familia sí ha asegurado que desde que está con Cristiano, Georgina cambió con todos ellos y los dejó en el olvido.

Tío de Georgina Rodríguez asegura que los abandonó desde que está con Cristiano Ronaldo

Hace unos meses Patricia Rodríguez, una hermana de Georgina Rodríguez por parte de padre aseguró que le ha pedido ayuda a la famosa muchas veces ya que vive una situación difícil con sus hijos y ella no ha querido ayudarla.

¿Conocéis a Patricia Rodriguez? Yo tampoco. Pues es la hermana de Georgina Rodriguez y cuñada de Cristiano Ronaldo que apuesta fuerte para participar en #GHVIP7. pic.twitter.com/jfRREkC557 — BlaBleRos (@Blableros) August 6, 2019

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos”, dijo Patricia en una entrevista.

Y hasta le rogó ayuda a Georgina, especialmente por sus hijos. “Georgina, que eres mi hermana, sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero ya que es solidaria y es tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos, si no lo quiere ser conmigo. Es lo único que le pido”, dijo la hermana de la modelo.

Sin embargo, no es la única que ha dicho esto, pues ahora, uno de sus tíos la acusa de olvidar a su familia.

Jesús Hernández, tío de la modelo, aseguró que desde que comenzó su relación con Cristiano ni siquiera atiende las llamadas.

“Hemos intentado llamarla, pero parece que ha cambiado su número de teléfono. Ahora todo el mundo sabrá lo sinvergüenza que es, ¿por qué nunca nos dijo que su padre había muerto?”, dijo su tío.

Hernández asegura que la modelo ha intentado “ocultar a su familia” pues le da vergüenza que sepas de dónde viene, pues su padre tenía nexo con las drogas y fue condenado a 6 años de prisión.

Hasta ahora, Georgina Rodríguez no ha hablado nada de estas declaraciones de su tío, pero de ser cierto no le importa mucho, pues sigue presumiendo su lujosa vida en redes.