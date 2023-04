“Hay veces que me salgo de madre”: Daniela Aránguiz reveló trastienda en obra de Paty Maldonado

A 24 horas de su debut sobre las tablas en la obra “¿Quién apagó la tele, el regreso de la farándula?”, Daniela Aránguiz reveló a Publimetro la trastienda de su participación en el exitoso café concert de Patricia Maldonado, el cual girará por distintos casinos del país, comenzando por el Enjoy Santiago, ubicado en las cercanías de Los Andes.

“Estoy nerviosa, porque es mi primera vez en teatro, pero siento que he tenido una escuela super linda con el equipo que estamos trabajando”, comentó la panelista de “Zona de estrellas”, quien se interpretará a sí misma, como una estudiante de enfermería que llega a realizar su práctica al asilo de ancianos donde deberá atender a las “abuelitas” Patricia Maldonado y Catalina Pulido, quien actúa en reemplazo de Raquel Argandoña.

Respecto a la jefa, cuenta que “la Paty me ha ayudado en muchas cosas, sobre todo con la voz, porque yo soy muy chillona, entonces me enseñó a cómo sacar la voz de la guata y ojalá me resulte”, dice risueña.

Aunque, reconoce que al principio, Maldonado la retaba bastante hasta que saliera como ella quería.

“Put...hueo...apréndetela luego”, se ríe Daniela, recordando los primeros días. “‘Empieza de nuevo”, le decía, “y me hacía repetir lo mismo unas cinco veces, hasta que me saliera como ella quería que saliera. Ella es súper exigente”, señaló.

Dani Aránguiz debuta en la actuación

Aránguiz sincera que esta oportunidad llegó como caída del cielo, puesto que le ayuda a superar el “duelo” que está viviendo.

“La Paty me agarró en un momento súper difícil de mi vida, cuando hay muchos cambios. Cuando no estoy viviendo un momento emocional bueno y que la Paty me haya metido en esto, siento que me saca de lo que estoy viviendo día a día, que al final es un vuelo”, reconoció.

“Lo he pasado súper bien, ha sido divertido. Hay veces que me salgo de madre y en vez de retarme, la Paty con la Cata se mueren de la risa. Siempre tomamos desayuno antes y ahí las conversaciones son eternas, nos contamos cosas, ha sido una súper bonita experiencia”.

Si bien su personaje es una profesional de la salud, confiesa que está de lejos del estereotipo de la enfermera sexy, puesto que no es del gusto de Maldonado.

“Soy una enfermera normal que después de vivir todo este proceso (su separación) hice un curso de enfermería e hice mi práctica en este hogar de abuelos. Pero, a la Paty no le gusta el tema de sexualizar a las mujeres y me siento súper cómoda con eso”.

Respecto a la temática, asegura que además de ser una comedia, también apela a la emoción, sobre todo respecto a las relaciones de pareja.

“Apelamos al tema de los sentimientos, todo lo que tiene que ver con el amor. Amor de pareja y sueños que uno puede tener en la vida”.

Por lo mismo, adelanta que hay “bastantes” comentarios respecto a su separación con Jorge Valdivia y la relación de este con la diputada Maite Orsini, aunque prefirió no hacer spoiler.

“Prefiero dejarlo en sorpresa”, sentenció.