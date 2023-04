“Infiel del año”: William Levy recibe un reconocimiento, pero las redes se burlan de él

William Levy es uno de los actores latinos más importantes de todos los tiempos, lo que le valió un emotivo reconocimiento, que despertó muchos comentarios en las redes sociales.

Y es que el intérprete se encuentra en Nueva York promocionando su nueva serie que estará disponible en ViX, llamada Montecristo, lo que coincidió además con el evento anual de la Herencia Cubana organizado por la policía local.

Fue así como la policía de Nueva York, abreviada NYPD, le hizo un homenaje al famoso por toda su trayectoria artística y ser uno de los mejores embajadores de la cultura de su país en el mundo.

Sin embargo, los detractores de William Levy aprovecharon la ocasión para burlarse del famoso por los constantes escándalos de infidelidad que persiguen su relación con Elizabeth Álvarez.

“¿Y ese premio es por qué? ¿Al infiel del año?”, “Nadie le puede quitar que ha sido el mejor infiel de todos si lo siguen perdonando”, “El reconocimiento al que más engaña a su mujer”, “El premio por tener más mujeres escondidas”; dijeron algunos internautas.

Por otra parte, hubo quien sí defendió a William Levy de las críticas y lo apoyo en esta etapa de su carrera. “Bravo, merecido premio”, “Maravilloso mérito”, “Estamos orgullosos de ti”, “Se lo merece”, “Eres muy grande, de verdad”; fueron parte de las opiniones positivas que también abundaron en las redes sociales.

No obstante, esto no frenó al actor que no se detuvo ante estos comentarios y sigue enfocado en su nuevo proyecto: las grabaciónes del melodrama de Telemundo, Hasta encontrarte, junto con estrellas como Kimberly Dos Ramos, a estrenarse el próximo mes de mayo.