La confesión de Gabriel Cañas: “Era el maricón raro del colegio. Me defendí súper bien, pero significó también anular quién era”

Gabriel Cañas es uno de los actores del momento. Su papel de Mariano en la teleserie de Mega “La Ley de Baltarzar” lo ha empujado aún más y por eso La Cuarta conversó con él para conocer más de su vida privada.

Cañas confiesa que estudió en un colegio en Buin y que ha tenido que rememorar el bullying, para interpretar su papel en el culebrón.

“He tenido que meterme de nuevo en ese universo del colegio y todo. He recordado hueas súper feas y más personales. No me hacían tanto bullying, porque tenía dos hermanas que eran las mijitas ricas del colegio, pero igual había algo por debajo que nadie se atrevía a decir para no perder la oportunidad (con mis hermanas). Igual era el maricón raro del colegio. Me defendí súper bien, pero eso significó también anular quién era yo”, confesó.

Respecto al establecimiento educacional, reveló que éste era de los Legionarios de Cristo. “Esa etapa la recuerdo con un poco de todo. Tengo como un trauma con los Legionarios, con esa institución, con ese nivel de conservadurismo, con ese infierno grande de pueblo chico. Tengo muy malos recuerdos que, tal vez, se transformaron en malos recuerdos ahora, porque en ese momento uno lo naturaliza todo, y así es tu vida y el entorno. No lo cuestionas tanto”.

Además, el actor cuenta que la teleserie tuvo un rol importante con su proceso de sanación. “Justo también me metí a terapia, que nunca había hecho en mi vida; no es que estuviera depresión ni nada, pero sí quería ordenarme. Ha sido súper brígido recordar lo doloroso que fue, sin saber que había sido doloroso. Tampoco me duele hoy en día ni sufro por eso, pero sí me he topado con: “Chucha, debe haber sido heavy”.