Michael J. Fox hace historia: Su fundación halló un biomarcador que detecta el Parkinson

A los 29 años, en la cúspide de su carrera, Michael J. Fox recibió la noticia más impactante de su vida: sufría de Parkinson, una enfermedad que, por lo general, afecta a personas mayores de 40 años. Por siete largos años la mantuvo oculta, y en 1998 le contó al mundo el infierno que estaba viviendo.

En el 2000 se retiró temporalmente del mundo de la actuación, pues ya el Parkinson le estaba pasando factura. Estaría fuera de los set de grabación, pero no de la lucha activa para buscar y facilitar la cura para este padecimiento, por lo que inauguró en el mimo año la Fundación Michael J. Fox, que actualmente es la organismo sin fines de lucro más grande del mundo que está dedicado a esta causa.

La fundación del actor no ha cesado en la recolección de información para buscar formas de detectar la enfermedad, tener la cura y más, por tal razón en el 2014 se aliaron con la trasnacional de tecnología, Intel, para desarrollar una aplicación y sensores portátiles que le permitiera a los médicos recoger todos los datos sobre los efectos que tienen las medicinas en los pacientes.

Grandes avances en 23 años y un hecho histórico

Este trastorno neurológico degenerativo lo padecen unas cinco millones de avanzada edad en todo el planeta, según un reporte de la BBC Mundo. Ahora, este 13 de abril, la organización dio una gran noticia para el mundo de la medicina y los pacientes con este padecimiento.

En su portal, anunció que hallaron un biomarcador que permite revelar la enfermedad. Esto se convierte en un hito que fue respaldado por la revista científica The Lancet Neurology, que señala que con esto se abre una puerta que los acerca a la cura, así como tener mejores cuidados y tratamientos e impedir que avance en las personas recién diagnosticada.

A través de su cuenta en Instagram, el actor dio a conocer la noticia, mientras que en la página web de la fundación Michaeljfox.org explica: “Los investigadores han descubierto una nueva herramienta que puede revelar una patología clave de la enfermedad: la alfa-sinucleína anormal, conocida como la “proteína de Parkinson”, en las células del cerebro y del cuerpo”.

De acuerdo con ellos, la herramienta llamada ensayo de amplificación de siembra de α-sinucleína (αSyn-SAA), “puede detectar patología en el líquido cefalorraquídeo no solo de personas diagnosticadas con Parkinson, sino también en personas que aún no han sido diagnosticadas o que no han mostrado síntomas clínicos de la enfermedad, pero tienen un alto riesgo de desarrollarlo”.

Una de las personas que primero felicitó al protagonista de “Volver al futuro”, fue Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, quien le escribió: “Esta es una noticia realmente hermosa”. Al iguall que Willis, Michael, de 61 años, ha contado con el apoyo de su pareja y actriz Tracy Pollan.