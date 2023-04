“Todos cometemos errores”: Julio César Rodríguez respaldó a Paulina de Allende-Salazar y cuestionó su despido de Mega

Julio César Rodríguez se sumó al considerable número de periodistas y rostros televisivos que mostraron su disconformidad con la decisión que tomó Mega de despedir a Paulina de Allende-Salazar luego de usar la palabra “paco” para referirse al último carabinero asesinado por delincuentes en el centro de Santiago.

Los dichos del animador de “Contigo en la mañana” los realizará esta noche en el programa “Podemos hablar”, donde será uno de los invitados al estelar de conversación de Chilevisión, según consignó biobiochile.cl.

La defensa de Julio César Rodríguez

El asesinato de Daniel Palma Yáñez y el lapsus que cometió De Allende-Salazar, al tratar de “paco” al efectivo policial fallecido, y que provocó la censura del general de Carabineros Álex Chaván para declarar del caso mientras estuviera la periodista, será uno de los temas que abordará Rodríguez, quien manifestará su desacuerdo con la decisión tomada por la señal televisiva controlada por el Grupo Bethia, de finalizar su contrato con el canal.

“Como periodista no me gusta, creo que todos los periodistas cometemos errores al aire”, señalará la figura de CHV, quien enfatizará sus cuestionamientos en la “censura” de la institución policial como uno de los factores que desencadenaron la posterior y abrupta salida de la periodista de Mega.

“No me gusta que un carabinero, médico o un dueño de un canal haga una censura en un punto de prensa, no puede decir tú estás o no estás”, reflexionará el animador, que si bien asegurará que “uno entiende la conmoción del momento”, se mostrará contrario al despido de su colega.

