“Adam Levine fue muy desagradable”: Martín Cárcamo contó la verdad sobre la presentación de Maroon 5 en Viña

Martín Cárcamo se refirió a la polémica presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña 2020, en donde se refirió a las actitudes que tuvo Adam Levine fuera del escenario de la Quinta.

La confesión se dio cuando el comunicador estaba como invitado en “Tu Día”, en donde contó algunos de los momentos más difíciles que tuvo que pasar como animadora, entre ellos la presentación de la banda estadounidense.

El rubio natural aseguró que los problemas iniciaron desde el minuto uno, esto debido a un insólito atraso de la banda que retrasó todo el festival por, al menos, 40 minutos.

“Nosotros íbamos a presentarlos y nos dijeron ‘no han llegado a la Quinta Vergara’, ¡y ya había partido el festival!”, recordó, por ende, la producción tuvo que pimponear entre los despachos del detrás de escena mientras el público pedía a Maroon 5.

“Lo hicimos lo más que pudimos, tratando de aguantar hasta que llegaran al festival”, aseguró.

El guardia fue mala onda con Martín

“Adam Levine fue muy desagradable (…) Estaba desganado, como que no estaba ni ahí, no entendía dónde estaba”, criticó.

Eso sí, el vocalista de la banda no fue el único mala onda, puesto que uno de sus guardias lo echó del costado del escenario, lugar donde están los animadores en caso de cualquier cosa.

“Llega su guardia personal y me dice en inglés ‘por favor, salga de acá’”, relató Cárcamo.

A pesar de que le intentó explicar que él era el animador del evento, no entendió y le exigió que se retirara. “(Me respondió) ‘salga de acá, no lo puede mirar ni siquiera a los ojos’… así que me tuve que ir a mi camarín a fumarme un pucho”, comentó.

“Eso fue complejo, me dio lata”, concluyó su mala anécdota.