Adamari López y las últimas salidas que ha sufrido Telemundo

En la actualidad, Telemundo es considerada como una de las televisoras hispanas más importantes en Estados Unidos, aunque en los últimos meses sus televidentes han manifestado su molestia ante los cambios tan drásticos que ha tenido.

Comenzando con la salida de varias figuras, entre las que destaca Adamari López. A continuación, te contamos qué ha pasado con los cambios de elenco.

Telemundo se ha despedido de varias de sus estrellas

Desde la llegada de Sandra Smester, el canal ha sufrido varios cambios, aunque al inicio se dieron de una forma paulatina.

Comenzando porque el programa “Hoy Día” tuvo una renovación completa de su elenco.

Una de las primeras salidas fue la de Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiquibaby”, pues su contrato terminó y ya no se le renovó.

Destacó que esta decisión tomó por sorpresa a los fans del matutino, ya que era una de las figuras principales, haciendo mancuerna con Adamari López.

Luego de esto, se hizo un cambio completo en “Hoy Día”, cambiando al elenco, por lo que también se dio la salida de Nacho Lozano, quien se mantuvo un tiempo en Telemundo Noticias, hasta que prefirió volver a México, para regresar a Imagen Televisión, siendo una pérdida más para la televisora hispana.

La salida de Adamari López

Sorpresivamente se dio a conocer la salida de Adamari López de Telemundo, lo que provocó el descontento de sus fans, debido a que, por más de una década había sido una de las principales figuras de la televisora.

De acuerdo con información del programa “Chisme No Like”, la artista fue informada que su contrato no se reconovaría.

Aunque, por medio de un video, se aseguró que fue una decisión tomada de común acuerdo.

“Ya no les acompañaré cada mañana, en la que ha sido mi casa, Telemundo, así llega a su fin este hermoso capítulo que viví; sin embargo, no todo termina… agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme”, expresó Adamari.