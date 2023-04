Mauricio Israel evalúo su desempeño en “Sígueme y te sigo”, incluidas las polémicas

Desde su regreso a la pantalla chica, con el arribo a “Sígueme y te sigo” (TV+), Mauricio Israel no ha pasado inadvertido en la escena de la farándula nacional, protagonizando más de una polémica y roces con otras figuras. El panelista comentó lo que esto ha significado en conversación con Página 7.

“Ha sido una experiencia religiosa, porque es algo absolutamente nuevo, pero para mí ‘Sígueme y te sigo’ ha sido una posibilidad para seguir haciendo lo que me gusta hacer, que es opinar y ponerle corazón a las cosas que uno realiza”, señaló el comentarista deportivo.

En este sentido, el comunicador añadió que “la idea de este programa es hacer una farándula más blanda, pero no por eso dejar de opinar, además, tengo que reconocer que aprovecho esta tribuna para poder aclarar un montón de cosas y mitos que se han construido alrededor mío”.

“No pretendo que todo el mundo me crea”

“He tenido la confianza del equipo y el respaldo del programa para poder hacerlo, y eso me ha servido mucho para darle a conocer a la gente mi versión de los hechos, porque acá por años se dijeron tantas cosas que algunas son ciertas, pero otras no, y en la medida que van saliendo uno las puede ir aclarando”, manifestó respecto de su pasado reciente.

Aimismo, el periodista comentó las críticas que ha recibido en redes sociales y la ocasión en que fue encarado por un televidente en vivo. “No pretendo que todo el mundo me crea o que piensen que soy un angelito, ni mucho menos, pero si todos los días consigo que una persona cambie su visión sobre mí, es una persona que se gana, es un logro importante”, aseguró.

“Todas las cosas que suceden son oportunidades, entiendo que hay gente que se ha quedado con ideas preconcebidas, porque han sido 15 años que se han hablado muchas cosas. Agradezco que la gente tenga la libertad de poder decirme cosas y valoro al programa que abran los micrófonos”, rescató de la oportunidad.

El episodio con Pamela Leiva

Cabe recordar que a fines de marzo Pamela Leiva criticó en duros términos a Mauricio en “Podemos Hablar”, incluso cuestionando si es legítimo que esté en televisión.

“Gente que públicamente ha maltratado a mujeres. Por ejemplo, a mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla a una persona como Mauricio Israel”, denunció la comediante.

“No entiendo por qué a alguien como él se le sigue dando un espacio… una persona que está comprobado que dejó hijos, que fue muy bullado todo lo que pasó”, impugnó Pamela.

Frente a estas palabras, Israel comentó: “Hay que tomar las cosas de quien viene, la verdad es que me pareció súper extraño que ella eligiera dispararme, pero es su prerrogativa, yo fui bastante decente en contestarle, pienso que la vida da muchas vueltas”.

“Le deseo lo mejor, pero ella tiene que hacer un camino, tiene que tener historia, nadie puede cancelar a otro, y lo que hizo Pamela, está bien, me puede criticar o yo no gustarle, pero afirmar que hay hechos comprobables que soy mal padre o que maltrato a las mujeres, ella hace acusaciones muy graves sin conocerme”, advierte el comunicador.

En la misma línea, Mauricio Israel hizo el alcance de que “lo más triste es que ella dice que ‘no debe estar’ o ‘me molesta que esté’ (…) y venir a decir que yo no merezco estar en un lugar o trabajar, me parece un exceso. Espero que entienda que cuando ella hace ese tipo de comentarios, no solamente me está afectando a mí, sino que a todo mi entorno”.

“Nadie está preparado para recibir tanto ataque, creo que cualquier ser humano que se vea afectado por ataques directos y agresiones tan fuertes como esta puede decir que no le hace nada o no le importa, porque no es verdad”, sinceró respecto a las declaraciones de la comediante.