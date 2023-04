“Mi despido fue apresurado e irreflexivo”: Paulina de Allende Salazar rompió el silencio y habló sobre su polémica salida de Mega

Ya han pasado varios días desde que Paulina de Allende Salazar fue despedida de Mega tras cometer un error en pantalla durante la transmisión de “Mucho Gusto”.

Cabe recordar que la periodista se encontraba cubriendo los detalles de la muerte del Cabo Daniel Palma, en donde tras una confusión le dijo “paco” al uniformado. Este hecho, llevó a que varias personas se pronunciaran, hasta el canal tuvo que sacar un comunicado en donde dieron a conocer que la desvinculan de la señal.

En este contexto, es donde la comunicadora decidió romper el silencio en una conversación con la Revista Sábado, en la cual aseguró que jamás desobedeció a la jefatura, quienes le habrían pedido que no fuera la conferencia de prensa: “Eso es falso”.

“El general no supo distinguir un error y una disculpa. No supo leer la responsabilidad... porque los carabineros también tienen responsabilidad de hacer que se cumpla la ley”.

Asimismo, se refirió a las más dos mil de denuncias que recibió CNTV, que también influyeron en su despido: “El CNTV aún no dirime su posición frente a esas denuncias, si se acogen o no se acogen, si son relevantes o no (...). No somos nosotros, ni es un canal de TV el que debe emitir un juicio”.

Tanta fue la repercusión, que la periodista tuvo que cambiar de número de teléfono, puesto que “ese día recibí muchos mensajes por WhatsApp: sacerdotes, carabineros, alcaldes, diputados, gente que uno conoce en público, pero impresionante. Y, luego, ya más tarde, me empezaron a llegar mensajes de gente que no conozco que me decía: ‘Su teléfono está siendo publicado en estas páginas’”.

No oyeron su versión

Por otra parte, Paulina de Allende Salazar contó que se enteró de su desvinculación cuando iba camino al canal, en donde escuchó a Karen Doggenweiler y Gonzalo Ramírez leer en vivo el comunicado de Mega.

“Me llamó la atención que hicieran un comunicado y lo leyeran al aire antes de oír mi versión, sin yo ni siquiera había llegado al canal. Además, a través de un medio de comunicación tan importante como es Mega, que es muy relevante, muy masivo. Más que traición o no traición, yo diría que hasta el día de hoy no comprendo la lógica de ese comunicado”, señaló al medio.

“Mi despido fue apresurado e irreflexivo (…) Una empresa privada puede hacer lo que quiera. Son libres de decidir. Pero más allá de eso me parece una mala señal para el ejercicio de la democracia; una mala señal para el periodismo, para la imagen de un medio de comunicación que su gente sienta que si cometen un error, porque esa es la causal que ellos han esgrimido, los van a despedir”, sentenció.