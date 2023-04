“Yo visitaba a Andrea Dellacasa y lo empecé a ver más seguido en su casa”: Janis Pope cuenta con lujo y detalle cómo conoció a su actual pareja

Janis Pope ya lleva más de 10 años junto a su pareja Diego Dellacasa con quien además tiene dos pequeños Ciro y Vitto. En esa línea, la exchica reality habló de cómo nació esta intensa relación.

“Lo conocí después de mi tercer reality en ‘1810′. Ahí estaba Andrea (Dellacasa), que es su hermana, y con ella hicimos súper buena amistad, ella se fue a vivir relativamente cerca de mi casa, entonces nos visitábamos constantemente”, contó en una entrevista a TiempoX.

“Al hermano yo lo había visto, cumpleaños y venía el hermano y lo encontraba buen mozo, pero como que no había un vínculo. El tipo era como muy serio, pero en realidad es tímido, pero si uno lo ve de afuera y no lo conoce puede parecer medio pedante, porque como que no pesca, pero es porque es tímido. En Argentina usan un término que tiene cara como de oliendo mier...”, recordó.

Aunque no pudieron estar juntos de inmediato, puesto que ambos se encontraban en pareja.

Pasó que yo visitaba a Andrea y lo empecé a ver más seguido en su casa. Después caché que había terminado con su pareja de ese momento y que estaba viviendo ahí, pero yo estaba pololeando, entonces había todo un cuento ahí, no calzábamos”, aseguró.

Sin embargo, Janis se flechó tanto de Diego que decidió terminar su pololeo con su ex para poder conocer en profundidad al hermano de su amiga.

“Yo terminé la relación que tenía en ese momento y empezamos a salir. No podía seguir sosteniendo la otra relación cuando me gustaba otra persona, me parecía súper injusto para mí y para la persona que me acompañaba. Terminé y nos empezamos a conocer con Diego y no nos separamos más. De ahí ya irán 12 años”, sentenció.