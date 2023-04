¿Abuela joven? Al estilo Rihanna, Cazzu anunció su embarazo y así reaccionó Cristy Nodal

Cazzu y Christian Nodal están en la dulce espera de su primer hijo. Esto se habría dado a conocer luego de que la cantante, de 29 años, ofreciera un show en la Movistar Arena de Buenos Aires, donde presumió su pancita a su público, quien no tardó en llenarla de aplausos.

Los rumores de un posible embarazo ya se venían hablando desde hace un tiempo, pero la pareja no ofrecía más detalles al respecto, no hasta la última presentación de la cantante de trap, cuando aparición con un body de bordados y un look de arneses, todo en color blanco, estilo dominatrix.

Este conjunto lo presumió, luego de que, al inicio de su show, apareciera con un enorme abrigo de pelo, que se quitó para mostrar lo avanzado que está su embarazo, mientras el público, emocionado, aplaudía y ovacionaba a la cantante.

Diferentes medios comenzaron a hacer teorías de un supuesto embarazo de la cantante, luego de su aparición en los Premios lo Nuestro, el 23 de febrero, junto a Christian Nodal, donde lució un vestido ajustado que despertó las sospechas de los internautas, por mostrar un vientre ‘abultado’, donde el cantante habría posado sus manos.

La reacción de Cristy Nodal ante la noticia

Igual que Vanessa Guzmán y Maribel Guardia, una nueva ‘abuela joven’ se suma a la lista de famosas. Se trata de la madre de Christian Nodal, quien a sus 41 años, ya está por convertirse en abuela del primer hijo del cantante de música regional.

Fue hace apenas unas horas que, Cristy Nodal, compartió en sus redes sociales la emoción de la noticia que había compartido su nuera Cazzu. Esto lo habría hecho con un video, donde se muestra el emotivo momento donde la argentina enseña su ‘baby bump’ y otro del cantante de 24 años ofreciendo un concierto en el que daba la noticia a sus fans.

La suegra de Cazzu envió un mensaje en el que se leía: “Amores míos, cuánto amo este momento. Gracias Juli. Eres divina y auténtica, ahí parada ante tu público, dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente felices. Esos gritos y buena vibra llenan mi corazón y a toda nuestra familia. Sabes cuánto te queremos Julieta”.

Posteriormente, compartió otro video donde escribió: “Los amo, serán grandes padres. Gracias por darle más vida a nuestras vidas”.

Christian Nodal dejó atrás a Belinda

A principios de agosto, Christian Nodal y Belinda oficializaban su relación luego de compartir cámaras durante ‘La Voz México’, un año después, la pareja oficializaba su compromiso en mayo de 2021 luego de darle a la cantante de ‘Luz sin Gravedad’ un anillo valuado en 3 millones de dólares. El 12 de febrero de 2022, la pareja dio por terminada su relación.

En mayo de ese mismo año, Cazzu y Nodal, compartían escenario en Metepec, y posteriormente, fueron vistos juntos en Guatemala y en agosto, la pareja por fin confirmaba su relación.