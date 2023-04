“Es todo un orgullo aportar a tu ya célebre carcajada”; María Luisa Godoy le mandó un tierno mensaje a Pancho Saavedra por Viña 2024

María Luisa Godoy demostró toda su felicidad tras darse a conocer que Pancho Saavedra será su nuevo compañero en la animación del Festival de Viña del Mar 2024.

A través de una tierna publicación en Instagram, la rostro de TVN escribió: “Estoy muy contenta de tener un ‘socio’ en la animación del Festival de Viña. Que honor será compartir la animación contigo Francisco Saavedra”, expresó adjuntando imágenes junto al animador de Canal 13.

“La Quinta Vergara recibe a un multi ganador de Copihues de Oro, un Rey Guachaca. Un hombre solidario, trabajador y que dará su mejor versión en el próximo festival”, aseguró Godoy.

Cabe recordar que fue el mismo Martín Cárcamo quien expuso que no seguiría a cargo de conducir el show en la Quinta Vergara y además le pasó el mando a Saavedra.

“Las risas no faltarán” en Viña

Asimismo, la animadora de TVN tiró la talla recordando la particular risa del rostro de Canal 13. “Estoy segura que las risas no faltarán y es todo un orgullo aportar a tu ya célebre carcajada tan famosa, mis no tan conocidos chanchitos que se salen entre medio de cada risa”.

Finalmente, María Luisa cerró su mensaje con tiernas palabras a su nuevo compañero: “El tiempo corre y no te vas a dar cuenta y ya estaremos sobre ese tremendo escenario. Así que Pancho ‘Te paso a buscar’ y nos ponemos en plan Viña 2024″, le avisó.