“Eso es retroceder”: Rodrigo González arremete contra Raquel Argandoña por sus dichos sobre Yamila Reyna

Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, salió en defensa de la actriz argentina Yamila Reyna luego de los cuestionamientos de Raquel Argandoña sobre su carrera en TVN.

En el programa Tal Cual, la Quintrala aseguró que Reyna era la “regalona” del canal y “Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7″, lanzó sin escrúpulos. Más tarde agregó: “Tiene un muy buen padrino (...) Para estar de co-animadora en un matinal, perdón, uno tiene que haber hecho una carrera más o menos de años, a menos que hagan la carrera corta, que eso dura muy poco”.

[ Raquel Argandoña cuestionó las habilidades de Yamila Reyna en la pantalla: “Yo no sé con quién sale” ]

[ LEE TAMBIÉN: "No tengo que acostarme con alguien para ser quien soy”: Yamila Reyna no se quedó callada y respondió a la acusación de Raquel Argandoña ]

Ante estas declaraciones, Rodrigo González respondió en Instagram: “Nunca antes había comentado algo relacionado con farándula. Nunca. Pero acabo de leer lo que Raquel Argandoña insinuó (...) acerca de Yamila Reyna. De que ella está donde está porque ‘alguien’ la apadrinó”, partió señalando el comediante.

“Lo que Raquel dijo es maldad, es veneno, es mentira, es daño. Eso es retroceder, eso no es entender, eso, lo que ella insinúa, es restar. No valorar, no conocer el trabajo detrás. Y para mí, en mi humilde lugar, es una ofensa”, declaró González.

El comediante enfatizó que Yamila Reyna ha llegado a donde está por su trabajo, talento y constancia, y lamentó que en la sociedad actual se cuestione el trabajo de las mujeres con argumentos bajos.

“Basta. Basta de esta sociedad donde se cuestiona el trabajo con argumentos tan bajos con tal de conseguir un titular. El pan de cada día se puede conseguir de maneras más nobles”, señaló.

Yamila Reyna agradeció el gesto de su colega en los comentarios de la publicación y criticó la actitud de Argandoña, escribiendo: “Gracias amigo querido, no encuentro el sentido que una mujer minimice a otra de esta manera, ella claramente es de otra escuela donde se le inculcó el machismo”.

Además, Reyna lanzó un dardo a Argandoña: “Ahora entendemos porque tiene esa relación con su hija, que pena”.

Cabe mencionar que Yamila ya había respondido a los cuestionamientos de Raquel a través de redes sociales, escribiendo en una publicación del portal Tiempo X: “Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo”.