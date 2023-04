Live action de ‘Lilo y Stitch’ ya tiene a sus protagonistas: fans están felices con Lilo

Corría el año 2002 cuando aterrizó en la pantalla grande Lilo y Stitch, una película infantil animada de Walt Disney Pictures que Chris Sanders y Dean DeBlois escribieron y dirigieron.

El filme narraba la conmovedora y divertida historia de la amistad entre una solitaria niña no muy hábil socialmente y un travieso extraterrestre azul diseñado para destruir en una isla de Hawái.

No pasó mucho para que el encantador relato sobre el afecto incondicional entre amigos, la aceptación propia y el valor de la ohana conquistara a toda una generación de audiencias.

Tras arrasar en la taquilla, el filme se volvió un clásico de culto instantáneo. Desde entonces, han pasado más de dos décadas. En este tiempo, la compañía del ratón lanzó tres secuelas y dos series.

Asimismo, a finales del año 2018, anunció que estaba trabajando en un remake de live-action de la inolvidable trama como parte de su estrategia de revivir sus éxitos trasladándolos al plano real.

Ahora, un lustro después desde que el proyecto se puso en marcha, el filme finalmente está tomando forma y ya tiene a sus protagonistas. ¿Quieres conocerlas? Sigue leyendo para saberlo.

'Lilo y Stitch' conquistó a todos con su historia de amistad, familia y aceptación| Walt Disney Studios (vía IMDb)

¿Quiénes protagonizarán el live-action de Lilo y Stitch?

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter (THR), Disney escogió a dos noveles intérpretes de origen hawaiano para encabezar la adaptación de acción real de Lilo y Stitch.

A finales de marzo, la revista reveló que la niña Maia Kealoha había sido elegida para meterse en la piel de Lilo, un papel con el que la pequeña hará su gran debut como actriz en el mundo del cine.

Maia Kealoha debutará en la actuación como Lilo en el 'remake' de acción real | Instagram: @maia_kealoha

La decisión del gigante del entretenimiento ha sido aplaudida por los seguidores de la entrañable historia puesto que el parecido de la adorable niña con el personaje es realmente innegable.

“Es muy linda. ¡Perfecta para ser Lilo!”, “¡Hasta que por fin Disney hace las cosas bien!” e “Hicieron la elección perfecta con Maia Kealoha” son algunas reacciones al respecto en Twitter.

Maia Kealoha debutará en la actuación como Lilo en el 'remake' de acción real | Walt Disney Studios / Instagram: @maia_kealoha

Más recientemente, el pasado 13 de abril, el medio especializado dio a conocer que la actriz Sydney Elizebeth Agudong se encargaría de darle vida a Nani, la hermana mayor y tutora legal de Lilo.

Sydney Agudong podría saltar a la fama con su interpretación de Nani en 'Lilo y Stitch' | Instagram: @whoisjaynedoe

A diferencia de su coprotagonista, la artista de 23 años ya lleva un tiempo dedicada a la actuación. Infamously in Love (2022) y West Michigan (2021) son algunas películas en las que ha destacado.

Sydney Agudong podría saltar a la fama con su interpretación de Nani en 'Lilo y Stitch' | Walt Disney Studios / Instagram: @whoisjaynedoe

¿Se sabe algo sobre Jumba y Pleakley?

Sin embargo, Kealoha y Agudong no son las únicas estrellas que han sido anunciadas como parte del elenco. El primero en unirse a la reversión de clásico de 2002 fue el famoso actor Zach Galifianakis.

THR informó en febrero pasado que el protagonista de éxitos como ¿Qué pasó ayer? (2009) se uniría al reparto en un rol aún no confirmado, aunque se presume que se trata del alien Jumba Jookiba.

Por otro lado, el medio Deadline reportó el 12 de abril en exclusiva que el intérprete Billy Magnussen, quien actuó en el live-action de Aladdín (2019), también formaría parte de la película.

En su caso, su papel tampoco fue develado, pero se cree que interpretará al teniente extraterrestre Pleakley, el cómplice del doctor Jumba en su misión para atrapar a Stitch, el experimento 626.

Se rumora que Billy Magnussen se metería en la piel de Pleakley en 'Lilo y Stitch' | Instagram: @billymagnussen

Por otro lado, el mejor amigo de Lilo será creado por CGI y su voz la haría Chris Sanders, quien lo hizo la cinta original, según Knight Edge Media. Se espera que se sumen nuevos personajes.

La producción será dirigida por Dean Fleischer-Camp, quien viene de cosechar éxitos con Marcel the Shell with Shoes On (2021), una cinta nominada al Oscar en la categoría mejor película animada.

Jumba y Pleakley son dos los personajes principales de 'Lilo y Stitch' | Walt Disney Studios (vía IMDb)

Chris Kekaniokalani Bright escribió el libreto de la película tomando como base un borrador de Mike Van Waes. Mientras, Dan Lin, Jonathan Eirich y Ryan Halprin de Rideback son los productores.

El live-action de Lilo y Stich se estrenará por la plataforma Disney+, pero todavía no hay una fecha probable de estreno, aunque se estima que podría ser en algún momento de 2024.