Belinda y el video de la venganza: la indirecta que envió a Nodal y Cazzu tras anunciar su embarazo

Cazzu y Nodal están viviendo su amor al máximo y su relación va más en serio que nunca luego que anunciaran que esperan a su primer hijo.

Fue la cantante argentina quien reveló la gran noticia este fin de semana durante el concierto en el Arena de Buenos Aires, sorprendiendo a todos sus fans.

La joven dejó ver su barriguita con un sexy look de jumpsuit de encaje blanco, y desató la euforia de los fans, dejando ver que está más feliz y radiante que nunca.

Nodal no se quedó atrás y en otro concierto, uno que ofreció él en el Palenque de San Marcos en Aguascalientes se refirió a la gran noticia, luego que su novia lo anunciara y aseguró muy feliz “ya no soy un papacito, ahora si soy un papá”.

Ante esto, muchos se preguntan qué pensará y cómo se sentirá Belinda, quien fue la novia y prometida de Nodal.

El video con el que Belinda envió indirecta a Nodal y Cazzu por su embarazo

Luego que se supiera el embarazo de Cazzu y Nodal, Belinda reapareció en sus redes sociales, y compartió unas fotos y videos en el que se mostraba feliz y tranquila.

“Domingo de chandaleo 🏹”, escribió la joven en unas fotos en las que se veía con pantalón deportivo y una sudadera oversize, mostrando su abdomen.

Pero, eso no fue todo, pues a través de su TikTok compartió un video en el que baila un tema de Beyoncé y con el que envió una clara indirecta a su ex.

@belindatok Asi termina un dia de promo en madrid! Oleeeee 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 ♬ Beyonce - AMARNI

La parte del tema que Belinda baila dice “no necesito un anillo, y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto, escucha cantar al luchador”.

Sin duda es una clara indirecta, pues además de bailar sexy y mostrarle “lo que se perdió”, dejando ver su abdomen plano, le deja claro que no lo necesita y no “necesita un anillo”, ese que le dio en el compromiso, además que la llamó interesada en muchas oportunidades.

Esta reacción de Belinda generó diferentes reacciones, pues unos la aplaudieron y otros la criticaron por querer “llamar la atención”.

“Ella siempre queriendo llamar la atención”, “ay mija supéralo, ya lo perdiste, se la quedó Cazzu y le va a dar un hijo”, “la que ganó fue Beli, se ve mejor que nunca”, “la ardida sangrando por la herida”, “no la critiquen ella ha tenido la mejor actitud”, y “por favor ya no hagas el ridículo Belinda”, fueron algunas de las reacciones en redes.