Diana Bolocco se une a Neme y aclara los motivos de no haber declarado en querella de Cathy Barriga

Diana Bolocco respondió este lunes, al igual que el rostro de Mega, José Antonio Neme, a la orden de arresto en contra de ambas figuras televisivas y el periodista Roberto Saa, que emanó esta jornada desde tribunales luego de haberse ausentado como testigos en la audiciencia de juicio oral de la querella por injurias presentada por la exalcaldesa de Maipú, Cahty Barriga, en contra de Paulina de Allende-Salazar.

El requerimiento de la justicia chilena en contra de la exfigura de Mega, en la actualidad rostro de CHV, y sus excompañeros en el matinal “Mucho Gusto”, llegó luego de la ausencia de los tres en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde fueron citados en su calidad de testigos del juicio en contra de la despedida periodista de la señal del Grupo Bethia.

La respuesta de Diana Bolocco

Y tal como lo expuso esta jornada Neme en variados portales nacionales, como pagina7.cl y lahora.cl, en el caso de Bolocco la razón de su inasistencia al juzgado se debió al desconocimiento de la misma, puesto que no le llegó ninguna notificación judicial.

“No es que me he negado (a ir), no tenía idea”, señaló la animadora a pagina7.cl, donde insistió en que su ausencia del tribunal se debió a la falta de una notificación escrita a la misma.

Cabe destacar que tras conocerse de la orden de arresto, el conductor del matinal de Mega, actualmente de vacaciones en el extranjero, también había aclarado los motivos de su ausencia en el juicio de Barriga contra De Allende-Salazar.

“Yo salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos, que tenía planificado hace varios meses. No recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior (...) no sé qué habrá pasado, desde el punto administrativo”, explicó Neme, quien de todos modos explicó que de haber recibido la citación a declarar como testigo, habría tenido problemas por encontrarse fuera del país.

“Igualmente, aunque la hubiera recibido, tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día. Tenía unos compromisos ahí, desde hace muchos meses. Entonces, tendría que haber reagendado mi declaración”, agregó el periodista.