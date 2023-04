Fin de la incertidumbre: Lionel Richie, Katy Perry y Take That estarán en la coronación británica

Desde que se determinó que el próximo 7 de mayo se celebrará la coronación del Rey Carlos III, comenzó a danzar la lista de nombres de los posibles artistas que estarían presentes en el magno evento británico, sin embargo, a tan solo menos de un mes para llevarse a cabo es que finalmente se sabrá con exactitud quienes estarán.

La especulación sobre las presentaciones musicales en la actividad Real ha sido sin duda uno de los temas más hablado en el mundo del entretenimiento británico, en parte, por algunas confirmaciones y presunciones en el pasado sobre la presencia de distinguidas personalidades y que, a la final, no se pudieron concretar por distintas razones.

Artistas confirmados

El concierto en honor al nuevo monarca del Reino Unido se celebrará en los jardines de Windsor, ante la presencia de 20.000 espectadores e invitados, todo transmitido en directo por la BBC y distintas emisoras de radio.

Fue la cadena televisiva británica responsable de la transmisión la misma que confirmó la presencia musical en el escenario de destacadísimas personalidades como Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli, así también, el bajo-barítono galés Bryn Terfel, la compositora Freya Ridings y el compositor de música clásica, Alexis Ffrench.

La histórica agrupación juvenil de la década del noventa, Take That, también estaría con tres de sus integrantes originales (Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen) y hasta los momentos no se descarta la posibilidad que los puedan acompañar el famoso cantante Robbie Williams y Jason Orange, para que el quinteto musical esté completo luego de muchos años de separación.

Ausentes

En enero del presente 2023 se corrió fuertemente el rumor de la vuelta de las Spice Girls, luego de su última presentación en la clausura de los juegos olímpicos de Londres 2012, no obstante, la ilusión fue corta ya que finalmente no estarán presentes por problemas en sus agendas.

Ed Sheeran se bajó del show al alegar también problemas con sus tiempos, algo parecido con Elton John, ya que tiene previamente confirmados varios conciertos como parte de su gira mundial de la despedida definitiva de los escenarios. Sin dar explicación alguna de su ausencia, tampoco estarán el ex One Direction, Harry Styles y la cantautora, Adele.