Francisca Valenzuela se emociona hasta las lágrimas en “The Voice Chile” por interpretación de su canción

La cantante chilena Francisca Valenzuela no pudo contener las lágrimas en el último episodio de “The Voice Chile”, donde forma parte del jurado. Durante la emisión del domingo 16 de abril, una concursante llamada Francisca Martínez interpretó la canción “Insulto” con una gran pasión, lo que conmovió profundamente a la artista.

Francisca Martínez llegó al escenario del programa de talentos esperando que uno de los coaches girara su silla, pero su mayor deseo era que lo hiciera la cantante nacional, ya que se considera una gran fanática de la artista.

“Es una responsabilidad muy grande, pero un honor también. Desde pequeña con mi prima solíamos guitarrear en familia sus canciones siempre. Sería ideal que se diera vuelta, la admiro mucho”, explicó Martínez en el backstage antes de presentarse.

Y su sueño se hizo realidad, ya que Francisca Valenzuela giró su silla al escuchar su interpretación.

Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la intensidad de la emoción que Valenzuela sintió al escucharla. “Me vas a hacer llorar”, le dijo la intérprete de “Afortunada” una vez finalizada la presentación de la concursante.

Valenzuela se refirió a la emoción que sintió al escuchar a Martínez interpretar su canción, revelando que la canción “Insulto” tenía un significado especial para ella, ya que la había escrito para su hermano.

Fran Fran Valenzuela conmovida por Francisca Martínez. Captura de pantalla CHV

“Yo no quería dejar pasar la oportunidad de conocerte, tienes una voz muy linda. Me emociona escucharte, verte y conocerte. Para mí esta canción es muy importante, yo se la escribí a mi hermano... Me voy a poner a llorar... Me emociona mucho, no me había pasado nunca esto en la tele chiquillos, qué atroz”, confesó Valenzuela visiblemente emocionada.

Después de despedir a Martínez, quien formará parte de su equipo, Valenzuela continuó emocionada, por lo que recibió el apoyo de sus compañeros del jurado, quienes se levantaron de sus asientos para abrazarla.