“Juego de Ilusiones”: Rubén encara en duros términos a Victoria, cobrándole sentimientos

Impacto causó la escena de Rubén extorsionando a su madre, Victoria, para que seduzca a Ignacio como estrategia para alejar el detective de Sofía en “Juego de Ilusiones”, según recoge Página 7.

Todo se originó cuando la dueña de la pizzería le advirtió a su hijo que había visto al policía muy cerca de la hermana mayor de los Mardones y, por tanto, suponía que eran más que amigos.

En su desesperación, Rubén le hizo a su madre una inaudita solicitud, a lo cual Victoria respondió que era “una locura” y se negó a aceptar la petición.

Enrostrar sentimientos

No obstante, su hijo no recibió de muy buena forma la negativa, y arremetió encarándola por una serie de situaciones que sufrió desde niño. Aprendí de ti mamá, o se te olvida que cuando era un niño me obligaste a ser tu confidente”, enrostró Rubén.

En la misma línea, le sacó en cara: “Tus penas, frustraciones, por ser la otra de Julián, me los comí yo mamá. Tus llantos, depresiones, tu alcoholismo, todo eso lo viví yo, consolándote noches enteras porque te habían cancelado una salida. Todo eso me lo tragué, y tenía solamente nueve años”.

“¿Creíste que no los escuchaba? Me obligaste a mentirle a Mariana y a toda su familia cada vez que íbamos a comer a su casa los domingos. Lo que tú hiciste es abuso, porque ningún niño merece vivir los dramas de sus papás”, restregó en presencia de su madre.

Rubén se mantuvo firme en su postura y le insistió a su madre en que lo ayude a separar a Ignacio de la vida de Sofía. “Nunca me has conocido realmente, ¡este soy yo mamá! Y si quieres arreglar las cosas ayúdame, porque a mí tus lloriqueos no me sirven de nada”.

Por su parte, Victoria también se mostró firme y negó que fuera a hacer algo así, que era insentaso. “No lo voy a hacer”, dijo tajante.

La escena hizo llover las críticas contra Rubén en redes sociales, minetras que otros cibernautas fijaron la atención en que esta secuencia explica por qué le abogado es tan obsesivo por Sofia, dado que queda visible que fue abusado desde muy pequeño.

